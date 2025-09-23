НА ЖИВО
          Два самолета едва не се сблъскват на летище Ница

          Снимка: news.mc
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френската прокуратура започна разследване, след като два самолета едва не се сблъскаха на летище Ница през уикенда.

          Инцидентът е станал в неделя вечер, когато самолет на Nouvelair се е опитал да кацне и едва не е ударил самолет на EasyJet, който вече се намирал на пистата, съобщи Агенцията за авиационна безопасност на Франция (BEA).

          „Случаят е класифициран като сериозен,“ посочват от BEA, тъй като самолетът е бил на път да кацне на грешната писта.

          Пилотът на приближаващия самолет прекъснал захода си и набрал височина. Разследващи са изпратени на място и са наредили изземването на черните кутии и на двата самолета. Предстоят разпити на екипажите и диспечерите, за да се установи точната последователност на събитията.

          Инцидентът идва само дни след друг случай в Корсика, при който авиодиспечер заспа, принуждавайки самолет да кръжи близо 20 минути, преди да кацне безопасно. Прокуратурата в Аячо също е започнала разследване.

          „Се обмисля евентуално наказание,“ заявиха от френската гражданска авиация (DGAC), въпреки че диспечерът е дал отрицателен тест за алкохол.

