Два самолета едва не се сблъскват на летище Ница

Френската прокуратура започна разследване, след като два самолета едва не се сблъскаха на летище Ница през уикенда.

Инцидентът е станал в неделя вечер, когато самолет на Nouvelair се е опитал да кацне и едва не е ударил самолет на EasyJet, който вече се намирал на пистата, съобщи Агенцията за авиационна безопасност на Франция (BEA).

„Случаят е класифициран като сериозен,“ посочват от BEA, тъй като самолетът е бил на път да кацне на грешната писта.

Пилотът на приближаващия самолет прекъснал захода си и набрал височина. Разследващи са изпратени на място и са наредили изземването на черните кутии и на двата самолета. Предстоят разпити на екипажите и диспечерите, за да се установи точната последователност на събитията.

Инцидентът идва само дни след друг случай в Корсика, при който авиодиспечер заспа, принуждавайки самолет да кръжи близо 20 минути, преди да кацне безопасно. Прокуратурата в Аячо също е започнала разследване.