Електронните здравни карти в училищата затрудняват медицинския персонал

Електронните здравни карти на учениците и децата в детските градини се превръщат в сериозно предизвикателство, съобщава БНР.
Причината – много от медицинските сестри в училищата нямат нужните компютърни умения, а някои дори не разполагат с електронна поща. За да получат достъп до новата система, в момента тече процес по издаване на електронни подписи на медицинските специалисти.
От друга страна, родителите одобряват дигитализацията на профилактичните здравни картони. Много лекари обаче са предпочели допълнително да издадат и хартиен вариант, за да избегнат евентуални проблеми с новата електронна платформа.
Медицинските специалисти в училищата и детските градини са преминали кратко обучение за работа с електронните здравни досиета, но на практика възникват редица трудности.
Въпреки че по наредба здравно-профилактичната карта вече е премахната, в момента тя остава в употреба по необходимост, тъй като системата все още не функционира пълноценно.
Според нея, докато не сработи системата, не може да се разчита, че електронният вариант би бил по-удобен, тъй като възникват спешни ситуации.
По нейни думи поне първият срок е трябвало да останат активни и двете форми, а като се изчистят грешките, да се работи само електронно.
