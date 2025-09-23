НА ЖИВО
          Електронните здравни карти в училищата затрудняват медицинския персонал

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Електронните здравни карти на учениците и децата в детските градини се превръщат в сериозно предизвикателство, съобщава БНР.

          Причината – много от медицинските сестри в училищата нямат нужните компютърни умения, а някои дори не разполагат с електронна поща. За да получат достъп до новата система, в момента тече процес по издаване на електронни подписи на медицинските специалисти.

          От друга страна, родителите одобряват дигитализацията на профилактичните здравни картони. Много лекари обаче са предпочели допълнително да издадат и хартиен вариант, за да избегнат евентуални проблеми с новата електронна платформа.

          „Каша настана. Гледаме да не притесняваме допълнително децата, затова ги издаваме и на хартиен носител, за да не стават разправии. Електронно си отива, така или иначе“, обясни д-р Таня Кацарова.

          „Абсолютно прилича на ситуацията в София. Някъде системата започна да функционира, другаде нямаме пълната база данни и продължава това леко напрежение между учители и родители с тези картони“, заяви и Десислава Ценова от организацията на фелдшерите и лекарските асистенти в София.

          Медицинските специалисти в училищата и детските градини са преминали кратко обучение за работа с електронните здравни досиета, но на практика възникват редица трудности.

          Имало е и неясноти – кой издава КЕП, кой го финансира, откъде се осигуряват компютри, посочи Ценова.

          Въпреки че по наредба здравно-профилактичната карта вече е премахната, в момента тя остава в употреба по необходимост, тъй като системата все още не функционира пълноценно.

          Според нея, докато не сработи системата, не може да се разчита, че електронният вариант би бил по-удобен, тъй като възникват спешни ситуации.

          „На тези места работят хора в пенсионна, в предпенсионна възраст. Те изключително трудно работят с техника“, уточни Ценова и настоя да се даде повече време.

          По нейни думи поне първият срок е трябвало да останат активни и двете форми, а като се изчистят грешките, да се работи само електронно.

