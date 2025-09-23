Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че мотото „Светът е по-голям от пет“ не е само критика към съществуващия глобален ред, а визия за бъдеще, основано на справедливост и солидарност.
В статия за американското издание Newsweek той подчерта, че днешните кризи – конфликти, тероризъм, пандемии, климатични катастрофи и нарастващо неравенство – поставят под огромно напрежение международната система, докато Съветът за сигурност на ООН е парализиран от интересите на едва пет държави.
Ердоган призова за реформа на ООН, за да възстанови способността си да бъде ефективен център на многополярността. Той подчерта, че турската външна политика е изградена върху диалог и посредничество, като даде пример с Черноморската инициатива за износ на украинско зърно.
Газа и Палестина
Той посочи, че Турция е изпратила над 100 000 тона хуманитарна помощ и настоя международната общност да заеме по-решителна и искрена позиция.
Според Ердоган справедлив мир е възможен единствено чрез създаването на палестинска държава в границите от 1967 г. с Източен Йерусалим за столица.
Сирия
По отношение на Сирия Ердоган заяви, че възстановяването и реконструкцията на страната са ключови за стабилността на целия Близък изток.
В заключение, турският президент заяви, че Турция ще продължи да работи за „справедливо и достойно бъдеще“, опирайки се на принципите на истина, справедливост и солидарност.
