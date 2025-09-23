Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че мотото „Светът е по-голям от пет“ не е само критика към съществуващия глобален ред, а визия за бъдеще, основано на справедливост и солидарност.

- Реклама -

В статия за американското издание Newsweek той подчерта, че днешните кризи – конфликти, тероризъм, пандемии, климатични катастрофи и нарастващо неравенство – поставят под огромно напрежение международната система, докато Съветът за сигурност на ООН е парализиран от интересите на едва пет държави.

Ердоган призова за реформа на ООН, за да възстанови способността си да бъде ефективен център на многополярността. Той подчерта, че турската външна политика е изградена върху диалог и посредничество, като даде пример с Черноморската инициатива за износ на украинско зърно.

Газа и Палестина

„Случващото се в Газа е един от най-тежките изпити за съвестта на човечеството,“ заяви турският президент.

Той посочи, че Турция е изпратила над 100 000 тона хуманитарна помощ и настоя международната общност да заеме по-решителна и искрена позиция.

Според Ердоган справедлив мир е възможен единствено чрез създаването на палестинска държава в границите от 1967 г. с Източен Йерусалим за столица.

„Признаването на Палестина е най-силният отговор на окупацията и блокадата,“ подчерта той.

Сирия

По отношение на Сирия Ердоган заяви, че възстановяването и реконструкцията на страната са ключови за стабилността на целия Близък изток.

„Решенията за бъдещето на Сирия трябва да се основават на волята на сирийския народ, без привилегии за отделни групи,“ изтъкна той, като подчерта, че Турция е твърдо ангажирана с териториалната цялост и политическото единство на страната и отхвърля действия в полза на сепаратизъм или терористични организации.

В заключение, турският президент заяви, че Турция ще продължи да работи за „справедливо и достойно бъдеще“, опирайки се на принципите на истина, справедливост и солидарност.