ЕС засили сигурността в Косово преди местните избори

Мисията на ЕС за върховенство на закона в Косово (EULEX) увеличи капацитета си за сигурност преди насрочените за 12 октомври местни избори, съобщи „Коха“.
EULEX разположи членове на Европейските жандармерийски сили (EUROGENDFOR), които формират Специализираното резервно полицейско подразделение (SPRU).
Ръководителят на мисията Джовани Пиетро Барбано подчерта значението на тази стъпка:
Подразделението JPSR, съставено от сили от Франция, Италия, Нидерландия, Полша и Португалия, ще патрулира и ще си сътрудничи с косовската полиция, EULEX и KFOR (мисията на НАТО в Косово).
Това е шестото разполагане на JPSR от март 2022 г. насам.
EULEX остава най-голямата гражданска мисия на ЕС в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана, с мандат да подпомага институциите на върховенството на закона в Косово и да действа като „втори реагиращ“ – след косовската полиция и преди KFOR.
