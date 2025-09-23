Еспаньол показа характер до последните секунди и остана непобеден у дома

Еспаньол и Валенсия завършиха 2:2 в атрактивен мач от 6-тия кръг на Ла Лига. Гостите повеждаха на два пъти, но каталунският тим показа характер и се добра до точката с попадение в последните секунди на двубоя, дело на капитана Хавиер Пуадо.

- Реклама -

Така Еспаньол продължава с отличното си представяне и поне временно излезе на трета позиция с 11 точки. Тимът остана и непобеден у дома, като всъщност това бяха и първите загубени точки на собствения стадион от началото на сезона. Валенсия пък този път не загуби при гостуване и с 8 пункта се намира в средата на таблицата.

Именно „прилепите“ бяха отборът, който пръв нанесе удар в мача. В 15-ата минута Луис Риоха центрира чудесно към Арно Данжума, който оставен непокрит простреля отблизо стража на домакините Марко Дмитрович – 0:1. Домакините можеха да изравнят петнадесетина минути по-късни, но вратарят на Валенсия Юлен Агиресабала изби опасен изстрел на Кике Гарсия.

Все пак „папагалечетата“ успяха да изравнят в 59-ата минута. Еду Експозито центрира от корнер, а централният защитник Леандро Кабрера с глава промуши топката в мрежата на Валенсия – 1:1. Радостта на домакините обаче не трая дълго и само три минути по-късно „прилепите“ отново поведоха. Попадението пак дойде след корнер, като току-що влезлият Филип Угринич завъртя добре топката, а Уго Дуро надскочи бранител на Еспаньол и с глава върна аванса на тима си – 1:2.

До края на срещата домакините натиснаха и направиха всичко възможно да изравнят. Първо в 77-ата минута Кике Гарсия от чиста позиция стреля в аут, а във втората минута на продължението Хави Пуадо направи непростим пропуск и стреля право в тялото на Агиресабала от малкото наказателно поле. Капитанът на Еспаньол обаче успя да се реваншира в последните секунди на мача. След центриране от пряк свободен удар резервата Роберто Фернандес отклони с глава, а Пуадо също с глава чукна топката в мрежата за радост на домакинските фенове за крайното 2:2.