      вторник, 23.09.25
          Крими

          Глоба и отнета книжка за 20-годишен шофьор, дрифтил в центъра на София

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          20-годишен младеж от София остана без шофьорска книжка за 12 месеца и получи глоба от 3000 лева заради опасно шофиране в центъра на столицата.

          Инцидентът е станал в понеделник около 23:00 часа на площад „Александър Невски“. Патрул на Зоналното жандармерийско управление е забелязал кола, която извършва дрифтове. Униформените незабавно са спрели автомобила и са задържали водача.

          На място е пристигнал и автопатрул на 5-то РУ – СДВР, който е поел случая. След проверка пътните полицаи са санкционирали водача с 3000 лв. глоба и временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС за срок от една година.

