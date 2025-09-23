Глоба и отнета книжка за 20-годишен шофьор, дрифтил в центъра на София

20-годишен младеж от София остана без шофьорска книжка за 12 месеца и получи глоба от 3000 лева заради опасно шофиране в центъра на столицата.

Инцидентът е станал в понеделник около 23:00 часа на площад „Александър Невски“. Патрул на Зоналното жандармерийско управление е забелязал кола, която извършва дрифтове. Униформените незабавно са спрели автомобила и са задържали водача.

На място е пристигнал и автопатрул на 5-то РУ – СДВР, който е поел случая. След проверка пътните полицаи са санкционирали водача с 3000 лв. глоба и временно отнемане на свидетелството му за управление на МПС за срок от една година.