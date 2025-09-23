НА ЖИВО
          Голям удар в Петрич! Задържаха емблематичен наркодилър с близо 100 000 лв.

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Успешна акция на полицията в Петрич доведе до ареста на Петър Кютукчиев – добре познат на органите на реда трафикант на наркотици. Той е задържан за 24 часа, а прокуратурата подготвя искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

          При претърсване в дома му криминалистите откриха значително количество кокаин, както и близо 100 000 лева в брой. Разследването продължава, като се проверява каналът за наркотрафик и евентуалните съучастници.

          Кютукчиев не е непознат за Темида. През 2015 г. бе осъден за опит да пренесе хероин на стойност близо 20 000 лв. през ГКПП „Кулата“. Тогава Окръжният съд в Благоевград му наложи 4 години лишаване от свобода, глоба от 100 000 лв., както и конфискация на автомобила му. В същото дело неговият съучастник Валентин Тодоров получи по-леко наказание.

          Общество

          Кузман Илиев: Независимостта не трябва да е декларативна, а реална

          Златина Петкова -
          "Независимостта не трябва да е декларативна, а реална." Това казва председателят на ПП "България може" Кузман Илиев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ...
          Общество

          МВнР с позиция за насилственото задържане българския гражданин в Украйна

          Камелия Григорова -
          Във връзка със запитвания от медии относно задържането на български гражданин на територията на Украйна, Министерството на външните работи на Република България заявява следното: Гражданинът...
          Общество

          Явор Дянков: Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо

          Златина Петкова -
          "Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо." Това каза Явор Дянков, който беше гост в предаваното "Делници" с водещ Николай Колев. Дянков обясни,...

