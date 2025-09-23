Гора от канабис разкри ГДБОП в землището на плевенското село Ясен

Плантация с канабис беше открита при акция на ГДБОП в Плевен. Насажденията са свързани с дейността на престъпна група за разпространение на наркотици, петима от членовете на която бяха арестувани два дни по-рано от антимафиотите.

- Реклама -

При операцията, проведена на 19 септември, в землището на село Ясен е установена площ от около 50 кв. м, засадена с растения от рода на конопа. Плантацията е била оборудвана с поливна система, торове, препарати, стълба и други приспособления, необходими за отглеждане.

Растенията са със средна височина около 2,50 метра и дебелина на стъблото между 10 и 15 см. Всяко от тях е с множество големи и добре развити съцветия. По първоначални данни става въпрос за различни хибридни сортове. Взети са проби за лабораторно изследване.

Цялата зелена маса е унищожена на място. Операцията е проведена съвместно със служители на РУ при ОДМВР – Плевен и под наблюдението на Районната прокуратура в града. По случая е образувано досъдебно производство, а действията по разследването продължават.