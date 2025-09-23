НА ЖИВО
          Григор Димитров се раздели с треньора си Джейми Делгадо

          Най-добрият български тенисист Григор Димитров изненада феновете си, като обяви раздялата с личния си треньор Джейми Делгадо. Двамата работиха заедно през последните три години.

          „След няколко много успешни години заедно, с Джейми Делгадо решихмe пътищата ни да се разделят. Желая му всичко най-добро в бъдещите начинания,“ написа Димитров в Instagram.

          По време на съвместната им работа хасковлията спечели титлата в Бризбейн и премина границата от 450 победи в професионалния тенис.

          В момента Димитров заема 28-о място в световната ранглиста и се възстановява от тежка контузия, получена в мача със Синер на Уимбълдън.

          „През последните няколко месеца бях напълно отдаден на лечението ми и чакам новото начало за мен. Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи,“ коментира Димитров.

