Григор Димитров се раздели с треньора си Джейми Делгадо

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изненада феновете си, като обяви раздялата с личния си треньор Джейми Делгадо. Двамата работиха заедно през последните три години.

„След няколко много успешни години заедно, с Джейми Делгадо решихмe пътищата ни да се разделят. Желая му всичко най-добро в бъдещите начинания,“ написа Димитров в Instagram. - Реклама -

По време на съвместната им работа хасковлията спечели титлата в Бризбейн и премина границата от 450 победи в професионалния тенис.

В момента Димитров заема 28-о място в световната ранглиста и се възстановява от тежка контузия, получена в мача със Синер на Уимбълдън.