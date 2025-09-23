Григор Димитров се раздели с треньора си Джейми Делгадо

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изненада феновете си, като обяви раздялата с личния си треньор Джейми Делгадо. Двамата работиха заедно през последните три години.
По време на съвместната им работа хасковлията спечели титлата в Бризбейн и премина границата от 450 победи в професионалния тенис.
В момента Димитров заема 28-о място в световната ранглиста и се възстановява от тежка контузия, получена в мача със Синер на Уимбълдън.
