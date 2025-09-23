НА ЖИВО
          Хамас: Тръмп прикрива истинската пречка за примирието в Газа

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Хамас отхвърли обвиненията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че блокира усилията за постигане на примирие в Газа. Това съобщи АФП.

          „Хамас никога не е бил пречка за постигането на споразумение за прекратяване на огъня в Ивицата Газа… Американската администрация, посредниците и целият свят знаят, че военнопрестъпникът (израелският премиер Бенямин) Нетаняху е единствената страна, която възпрепятства всички опити за постигане на мир,“ заявиха от групировката.

          По-рано, на 23 септември, в речта си пред Общото събрание на ООН, Тръмп обвини Хамас, че отказва да освободи заложниците, държани в Газа, и да приеме примирие.

          По-рано, на 23 септември, в речта си пред Общото събрание на ООН, Тръмп обвини Хамас, че отказва да освободи заложниците, държани в Газа, и да приеме примирие.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вучич и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха митата на Тръмп

          Красимир Попов -
          Сръбският президент Александър Вучич се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк в кулоарите на сесията на Общото събрание на...
          Политика

          България спира руския нефт и газ: дерогацията отпадна, идва пълен отказ до 2028 г.

          Красимир Попов -
          Отпадането на дерогацията спря вноса на руски нефт у нас. България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ. Това...
          Политика

          Макрон: Най-големият риск е „оцеляването на най-силния“

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон предупреди срещу допускането на подхода „оцеляване на най-силния“ в международните отношения. Думите му дойдоха по време на заседание на Общото...

