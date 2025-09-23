Хамас: Тръмп прикрива истинската пречка за примирието в Газа

Хамас отхвърли обвиненията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че блокира усилията за постигане на примирие в Газа. Това съобщи АФП.
По-рано, на 23 септември, в речта си пред Общото събрание на ООН, Тръмп обвини Хамас, че отказва да освободи заложниците, държани в Газа, и да приеме примирие.
