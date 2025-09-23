НА ЖИВО
          Хаменей: Иран няма да отстъпи по въпроса за обогатяването на уран

          Снимка: БГНЕС
          Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че Ислямската република няма да се поддаде на натиск да се откаже от обогатяването на уран, предаде АФП.

          В телевизионно обръщение той определи преговорите със САЩ като безсмислени:

          „Преговорите с Америка не само не носят никаква полза, но и причиняват сериозни щети при настоящите условия, някои от които дори могат да бъдат определени като непоправими.“

          Хаменей подчерта, че позицията на Вашингтон е непроменена:

          „Американската страна е непреклонна, че Иран не трябва да има (ураново) обогатяване. Ние не се предадохме и няма да се предадем. Не се поддадохме и няма да се поддадем на натиск по този или който и да е друг въпрос.“

          Върховният лидер обвини САЩ в системни нарушения на обещанията:

          „Тази друга страна постоянно нарушава обещания, лъже за всичко, мами и отправя военни заплахи при всяка възможност. Не може да се преговаря с такава страна.“

          Изявлението дойде в момент, когато европейски сили обсъждат със иранския външен министър възможността за възстановяване на санкциите заради ядрената програма на Техеран.

          Европейските държави и САЩ подозират, че Иран се стреми да придобие ядрено оръжие, но Техеран категорично отрича, настоявайки, че има право на гражданска ядрена енергия.

          През юни Израел проведе мащабна военна кампания срещу ирански ядрени обекти, а президентът Доналд Тръмп нареди на американски самолети да бомбардират ключови цели. Въпреки твърдата линия, администрацията на Тръмп заявява готовност за нови преговори, макар иранските власти да поставят под въпрос тяхната искреност.

