Хаменей: Иран няма да отстъпи по въпроса за обогатяването на уран

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че Ислямската република няма да се поддаде на натиск да се откаже от обогатяването на уран, предаде АФП.
- Реклама -
В телевизионно обръщение той определи преговорите със САЩ като безсмислени:
Хаменей подчерта, че позицията на Вашингтон е непроменена:
Върховният лидер обвини САЩ в системни нарушения на обещанията:
Изявлението дойде в момент, когато европейски сили обсъждат със иранския външен министър възможността за възстановяване на санкциите заради ядрената програма на Техеран.
Европейските държави и САЩ подозират, че Иран се стреми да придобие ядрено оръжие, но Техеран категорично отрича, настоявайки, че има право на гражданска ядрена енергия.
През юни Израел проведе мащабна военна кампания срещу ирански ядрени обекти, а президентът Доналд Тръмп нареди на американски самолети да бомбардират ключови цели. Въпреки твърдата линия, администрацията на Тръмп заявява готовност за нови преговори, макар иранските власти да поставят под въпрос тяхната искреност.
Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че Ислямската република няма да се поддаде на натиск да се откаже от обогатяването на уран, предаде АФП.
- Реклама -
В телевизионно обръщение той определи преговорите със САЩ като безсмислени:
Хаменей подчерта, че позицията на Вашингтон е непроменена:
Върховният лидер обвини САЩ в системни нарушения на обещанията:
Изявлението дойде в момент, когато европейски сили обсъждат със иранския външен министър възможността за възстановяване на санкциите заради ядрената програма на Техеран.
Европейските държави и САЩ подозират, че Иран се стреми да придобие ядрено оръжие, но Техеран категорично отрича, настоявайки, че има право на гражданска ядрена енергия.
През юни Израел проведе мащабна военна кампания срещу ирански ядрени обекти, а президентът Доналд Тръмп нареди на американски самолети да бомбардират ключови цели. Въпреки твърдата линия, администрацията на Тръмп заявява готовност за нови преговори, макар иранските власти да поставят под въпрос тяхната искреност.