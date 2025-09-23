Хърватски депутати искат незабавно признаване на Палестина и спиране на оръжейния износ за Израел

Общо 56 депутати от хърватския парламент изпратиха писмо до премиера Андрей Пленкович с искане Хърватия да признае Палестина възможно най-скоро и да спре износа на оръжие за Израел заради тежката хуманитарна ситуация в Газа.

Писмото е инициирано от партията Možemo! и подчертава:

„Хърватия има морален и политически дълг да направи всичко възможно, за да се прекратят страданията на цивилното население и децата.“

Депутатите настояват премиерът да внесе в парламента решение за признаване на Палестина и за преустановяване на всички разрешителни за износ или транзит на оръжие за Израел, съобщи агенция ХИНА.

Според подписалите призивът има символично значение като потвърждение на ангажимента към решението за две държави. Те смятат, че подобен ход може да отвори път към прекратяване на огъня, хуманитарна помощ и възстановяване на международния правов ред.

Посочва се още, че според последни социологически проучвания мнозинството от хърватските граждани подкрепят незабавно признаване на Палестина.