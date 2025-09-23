Хиюмаа – стратегическият коз на НАТО срещу Москва

Може ли малкият естонски остров Хиюмаа да се превърне в ключово място за мира и сигурността в Европа? Откакто Русия нападна Украйна, той заема централно място в отбранителните планове на НАТО.
В Балтийско море съюзническите войски редовно провеждат учения в подготовка за извънредни ситуации, докато жителите на Хиюмаа се стремят да продължат живота си нормално – с усмивки, празници и усещане за общност.
Аве Унгро, логопед и доброволка в женската организация за отбрана Naiskodukaitse, признава, че войната е променила усещането на хората на острова:
Хиюмаа има стратегическо значение за Москва – руските кораби минават край него по пътя към Санкт Петербург и Калининград. Именно затова естонците залагат на самозащита и доброволни формирования, а НАТО укрепва позициите си в региона.
Марек Ков от Международния център за отбрана и сигурност обяснява:
За местните празниците и общите събирания са ключови – те поддържат солидарността и увереността, че хората могат да преодолеят всяка трудност заедно.
Тя вярва, че трябва да предаде този дух на дъщеря си и на всички деца на Хиюмаа. Въпреки тревогите, вярата ѝ в силата на Естония, в НАТО и в бъдещето на острова остава непоклатима.
