Хиюмаа – стратегическият коз на НАТО срещу Москва

Може ли малкият естонски остров Хиюмаа да се превърне в ключово място за мира и сигурността в Европа? Откакто Русия нападна Украйна, той заема централно място в отбранителните планове на НАТО.

- Реклама -

В Балтийско море съюзническите войски редовно провеждат учения в подготовка за извънредни ситуации, докато жителите на Хиюмаа се стремят да продължат живота си нормално – с усмивки, празници и усещане за общност.

Аве Унгро, логопед и доброволка в женската организация за отбрана Naiskodukaitse, признава, че войната е променила усещането на хората на острова:

„Животът, който познавахме, вероятно е отминал завинаги. На повърхността много неща изглеждат същите, но чувството е различно – и това ме засяга лично.“

Хиюмаа има стратегическо значение за Москва – руските кораби минават край него по пътя към Санкт Петербург и Калининград. Именно затова естонците залагат на самозащита и доброволни формирования, а НАТО укрепва позициите си в региона.

Марек Ков от Международния център за отбрана и сигурност обяснява:

„Ние сме малки, но инвестираме изключително много в отбрана. Самозащитата е част от естонската култура. Освен това разчитаме на силни съюзници – Финландия, Латвия, Литва и Полша.“

За местните празниците и общите събирания са ключови – те поддържат солидарността и увереността, че хората могат да преодолеят всяка трудност заедно.

„За нашата национална отбрана най-важното е чувството за общност – да работим, да празнуваме и да мислим за бъдещето заедно“, казва Аве Унгро.

Тя вярва, че трябва да предаде този дух на дъщеря си и на всички деца на Хиюмаа. Въпреки тревогите, вярата ѝ в силата на Естония, в НАТО и в бъдещето на острова остава непоклатима.