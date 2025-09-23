Хонконг и южните китайски градове затварят училища и предприятия заради супертайфуна „Рагаса“

Супертайфунът „Рагаса“ вече е съборил множество дървета, е отнесъл покриви на сгради и е причинил смъртта на един човек при свлачище във Филипините.

- Реклама -

В отговор на приближаващия тайфун, китайските власти наредиха затварянето на училища и предприятия в поне 10 града в южната част на страната, за да ограничат щетите и да осигурят безопасността на населението.

„С изключение на спасителните екипи и хората, които осигуряват прехраната на населението, моля, не излизайте без необходимост“, заявиха властите за управление на извънредни ситуации в град Шенжен.

Работните места и пазарите в няколко града в южната част на Китай ще бъдат затворени още от следобед, съобщиха властите, подготвяйки се за приближаването на супертайфуна „Рагаса“.

В Хонконг училищата бяха затворени, а полетите отменени, докато градът се готви за мощен удар от тайфуна – според местните власти една от най-силните бури в новата история на финансовия център.

„Рагаса“ вече събори дървета, отнесе покриви и причини смърт при свлачище във Филипините, където хиляди бяха евакуирани в училища и временни центрове.

Супертайфунът се движи на запад над Южнокитайско море с ветрове до 230 км/ч, според метеорологичната служба на Хонконг. Градът с 7,5 милиона души население очаква сериозни щети, а в близкия технологичен център Шенжен вече са евакуирани 400 000 души.

„Рагаса“ се очаква да бъде заплаха, сравнима с тайфуните „Хато“ (2017) и „Мангхут“ (2018).

Летището в Хонконг ще остане отворено, но ще има сериозни смущения в полетите от 10:00 часа по Гринуич днес до следващия ден, като се очаква над 500 полета на Cathay Pacific да бъдат отменени.