НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Хонконг и южните китайски градове затварят училища и предприятия заради супертайфуна „Рагаса“

          0
          9
          Снимка: Ritchie B. Tongo / EPA-EFE
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Супертайфунът „Рагаса“ вече е съборил множество дървета, е отнесъл покриви на сгради и е причинил смъртта на един човек при свлачище във Филипините.

          - Реклама -

          В отговор на приближаващия тайфун, китайските власти наредиха затварянето на училища и предприятия в поне 10 града в южната част на страната, за да ограничат щетите и да осигурят безопасността на населението.

          „С изключение на спасителните екипи и хората, които осигуряват прехраната на населението, моля, не излизайте без необходимост“, заявиха властите за управление на извънредни ситуации в град Шенжен.

          Работните места и пазарите в няколко града в южната част на Китай ще бъдат затворени още от следобед, съобщиха властите, подготвяйки се за приближаването на супертайфуна „Рагаса“.

          В Хонконг училищата бяха затворени, а полетите отменени, докато градът се готви за мощен удар от тайфуна – според местните власти една от най-силните бури в новата история на финансовия център.

          „Рагаса“ вече събори дървета, отнесе покриви и причини смърт при свлачище във Филипините, където хиляди бяха евакуирани в училища и временни центрове.

          Супертайфунът се движи на запад над Южнокитайско море с ветрове до 230 км/ч, според метеорологичната служба на Хонконг. Градът с 7,5 милиона души население очаква сериозни щети, а в близкия технологичен център Шенжен вече са евакуирани 400 000 души.

          „Рагаса“ се очаква да бъде заплаха, сравнима с тайфуните „Хато“ (2017) и „Мангхут“ (2018).

          Летището в Хонконг ще остане отворено, но ще има сериозни смущения в полетите от 10:00 часа по Гринуич днес до следващия ден, като се очаква над 500 полета на Cathay Pacific да бъдат отменени.

          Супертайфунът „Рагаса“ вече е съборил множество дървета, е отнесъл покриви на сгради и е причинил смъртта на един човек при свлачище във Филипините.

          - Реклама -

          В отговор на приближаващия тайфун, китайските власти наредиха затварянето на училища и предприятия в поне 10 града в южната част на страната, за да ограничат щетите и да осигурят безопасността на населението.

          „С изключение на спасителните екипи и хората, които осигуряват прехраната на населението, моля, не излизайте без необходимост“, заявиха властите за управление на извънредни ситуации в град Шенжен.

          Работните места и пазарите в няколко града в южната част на Китай ще бъдат затворени още от следобед, съобщиха властите, подготвяйки се за приближаването на супертайфуна „Рагаса“.

          В Хонконг училищата бяха затворени, а полетите отменени, докато градът се готви за мощен удар от тайфуна – според местните власти една от най-силните бури в новата история на финансовия център.

          „Рагаса“ вече събори дървета, отнесе покриви и причини смърт при свлачище във Филипините, където хиляди бяха евакуирани в училища и временни центрове.

          Супертайфунът се движи на запад над Южнокитайско море с ветрове до 230 км/ч, според метеорологичната служба на Хонконг. Градът с 7,5 милиона души население очаква сериозни щети, а в близкия технологичен център Шенжен вече са евакуирани 400 000 души.

          „Рагаса“ се очаква да бъде заплаха, сравнима с тайфуните „Хато“ (2017) и „Мангхут“ (2018).

          Летището в Хонконг ще остане отворено, но ще има сериозни смущения в полетите от 10:00 часа по Гринуич днес до следващия ден, като се очаква над 500 полета на Cathay Pacific да бъдат отменени.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк днес

          Антония Лазарова -
          Зеленски ще участва в заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, както и в срещата на международната коалиция за връщането на
          Инциденти

          Пожар обгази Пловдив: тежка миризма и гъст дим

          Новинарски Екип -
          Пожар избухна късно снощи в Южната индустриална зона на Пловдив, като обгази части от града с гъст бял дим и тежка миризма на изгоряло.
          Свят

          Дронове нарушиха въздушното пространство на Дания, Норвегия и Швеция – Летището в Копенхаген затворено

          Новинарски Екип -
          Неидентифицирани дронове бяха забелязани над столиците на Норвегия, Дания и Швеция, предизвиквайки прекъсвания в авиационното движение.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions