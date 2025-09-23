Иван Миланов: Да сваляш дронове със самолети е неадекватно

България ще бъде част от общоевропейската инициатива за изграждане на т.нар. „стена от дронове“ по източните граници на Европейския съюз. Проектът цели съвместна защита от безпилотни летателни апарати и ще бъде обсъден на 26 септември по време на онлайн среща с представители на България, Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и Украйна. Това съобщи говорител на Европейската комисия.
България изостава в подготовката
По думите му всяка държава трябва да разполага със собствена система за противодействие.
Той подчерта, че изпращането на изтребители срещу дронове е неефективен подход.
Необходим е стратегически отговор
Миланов настоя за свикване на Съвета за сигурност при премиера, за да се обсъдят рисковете и да се вземат цялостни решения.
Според него отговорът не трябва да е само военен.
Експертът завърши с предупреждение, че времето е решаващо:
