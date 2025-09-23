НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Иван Миланов: Да сваляш дронове със самолети е неадекватно

          0
          75
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          България ще бъде част от общоевропейската инициатива за изграждане на т.нар. „стена от дронове“ по източните граници на Европейския съюз. Проектът цели съвместна защита от безпилотни летателни апарати и ще бъде обсъден на 26 септември по време на онлайн среща с представители на България, Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и Украйна. Това съобщи говорител на Европейската комисия.

          „Всички тези страни трябва да подготвят своите системи за борба с дронове. Обединявайки ги, ще може да се изгради защитна стена, която да реагира адекватно на конкретните заплахи“, обясни пред БНР Иван Миланов, полковник от резерва и вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дронове.

          - Реклама -

          България изостава в подготовката

          По думите му всяка държава трябва да разполага със собствена система за противодействие.

          „Като страна-членка на НАТО сме длъжни да имаме готовност и да дадем своя принос. Проблемът е, че ние все още не сме готови. Закъсняваме и реагираме късно“, заяви Миланов.

          Той подчерта, че изпращането на изтребители срещу дронове е неефективен подход.

          „Трябва да се промени цялостно мисленето. Работим на парче – първо говорим за закупуване на дронове, както беше обявено от Урсула фон дер Лайен, но никой не постави въпроса за защитата. Сега рискуваме да повторим същата грешка“, предупреди експертът.

          Русия: НАТО стоварва войски в Румъния Русия: НАТО стоварва войски в Румъния

          Необходим е стратегически отговор

          Миланов настоя за свикване на Съвета за сигурност при премиера, за да се обсъдят рисковете и да се вземат цялостни решения.

          „Русия постигна своето – показа, че НАТО не е готово и реагира неадекватно на заплахата от дронове“, каза той.

          Според него отговорът не трябва да е само военен.

          „Трябва да има и икономически мерки, включително спрямо държави и компании, които помагат на Русия да заобикаля наложените ограничения. Нужно е бързо и ясно послание, че подобни действия няма да останат без последствия“, заяви Миланов.

          Експертът завърши с предупреждение, че времето е решаващо:

          „В изключително кратки срокове трябва да изградим реална защита – както за военни обекти, така и за инфраструктурата и населението.“

          България ще бъде част от общоевропейската инициатива за изграждане на т.нар. „стена от дронове“ по източните граници на Европейския съюз. Проектът цели съвместна защита от безпилотни летателни апарати и ще бъде обсъден на 26 септември по време на онлайн среща с представители на България, Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и Украйна. Това съобщи говорител на Европейската комисия.

          „Всички тези страни трябва да подготвят своите системи за борба с дронове. Обединявайки ги, ще може да се изгради защитна стена, която да реагира адекватно на конкретните заплахи“, обясни пред БНР Иван Миланов, полковник от резерва и вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дронове.

          - Реклама -

          България изостава в подготовката

          По думите му всяка държава трябва да разполага със собствена система за противодействие.

          „Като страна-членка на НАТО сме длъжни да имаме готовност и да дадем своя принос. Проблемът е, че ние все още не сме готови. Закъсняваме и реагираме късно“, заяви Миланов.

          Той подчерта, че изпращането на изтребители срещу дронове е неефективен подход.

          „Трябва да се промени цялостно мисленето. Работим на парче – първо говорим за закупуване на дронове, както беше обявено от Урсула фон дер Лайен, но никой не постави въпроса за защитата. Сега рискуваме да повторим същата грешка“, предупреди експертът.

          Русия: НАТО стоварва войски в Румъния Русия: НАТО стоварва войски в Румъния

          Необходим е стратегически отговор

          Миланов настоя за свикване на Съвета за сигурност при премиера, за да се обсъдят рисковете и да се вземат цялостни решения.

          „Русия постигна своето – показа, че НАТО не е готово и реагира неадекватно на заплахата от дронове“, каза той.

          Според него отговорът не трябва да е само военен.

          „Трябва да има и икономически мерки, включително спрямо държави и компании, които помагат на Русия да заобикаля наложените ограничения. Нужно е бързо и ясно послание, че подобни действия няма да останат без последствия“, заяви Миланов.

          Експертът завърши с предупреждение, че времето е решаващо:

          „В изключително кратки срокове трябва да изградим реална защита – както за военни обекти, така и за инфраструктурата и населението.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ООН: Руски власти системно изтезават цивилни в окупираните територии на Украйна

          Новинарски Екип -
          Новоразпространен доклад на Службата на ООН по правата на човека, писва подробно широко разпространените случаи на изтезания и малтретиране.
          Общество

          Столична община преминава към нова обслужваща банка от октомври

          Новинарски Екип -
          От началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки на Столична община, след като беше подписан договор за обслужване с Пощенска банка.
          Култура

          Проф. Христо Деянов с акустичен концерт

          Златина Петкова -
          Професор Христо Деянов обяви в ефира на предаването "Делници" с водещ Николай Колев, че на 1-и октомври ще се състои негов концерт. Мястото е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions