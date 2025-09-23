Иван Миланов: Да сваляш дронове със самолети е неадекватно

България ще бъде част от общоевропейската инициатива за изграждане на т.нар. „стена от дронове“ по източните граници на Европейския съюз. Проектът цели съвместна защита от безпилотни летателни апарати и ще бъде обсъден на 26 септември по време на онлайн среща с представители на България, Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и Украйна. Това съобщи говорител на Европейската комисия.

„Всички тези страни трябва да подготвят своите системи за борба с дронове. Обединявайки ги, ще може да се изгради защитна стена, която да реагира адекватно на конкретните заплахи", обясни пред БНР Иван Миланов, полковник от резерва и вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дронове.

България изостава в подготовката

По думите му всяка държава трябва да разполага със собствена система за противодействие.

„Като страна-членка на НАТО сме длъжни да имаме готовност и да дадем своя принос. Проблемът е, че ние все още не сме готови. Закъсняваме и реагираме късно“, заяви Миланов.

Той подчерта, че изпращането на изтребители срещу дронове е неефективен подход.

„Трябва да се промени цялостно мисленето. Работим на парче – първо говорим за закупуване на дронове, както беше обявено от Урсула фон дер Лайен, но никой не постави въпроса за защитата. Сега рискуваме да повторим същата грешка“, предупреди експертът.

Необходим е стратегически отговор

Миланов настоя за свикване на Съвета за сигурност при премиера, за да се обсъдят рисковете и да се вземат цялостни решения.

„Русия постигна своето – показа, че НАТО не е готово и реагира неадекватно на заплахата от дронове“, каза той.

Според него отговорът не трябва да е само военен.

„Трябва да има и икономически мерки, включително спрямо държави и компании, които помагат на Русия да заобикаля наложените ограничения. Нужно е бързо и ясно послание, че подобни действия няма да останат без последствия“, заяви Миланов.

Експертът завърши с предупреждение, че времето е решаващо: