      вторник, 23.09.25
          Ивайло Мирчев: Пеевски отново играе ролята на „народен защитник"

          Антония Лазарова
          Съпредседателят на „Демократична България Ивайло Мирчев обвини Делян Пеевски, че отново влиза в ролята на „народен защитник“ с атаки към кмета на София Васил Терзиев, докато реалната отговорност за кризата в „Топлофикация“ остава прикрита.

          „Днес мишената е „Топлофикация“ и кметът Терзиев. Истината обаче е друга – дружеството е под шапката на Столичния общински съвет, където мнозинство държат ГЕРБ, БСП, ИТН и ВМРО,“ заяви Мирчев.

          По думите му именно това мнозинство е назначило ръководството на дружеството, а задълженията му – над 2.6 млрд. лева – са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и бившия кмет Йорданка Фандъкова.

          „Сега Пеевски удобно прехвърля отговорността върху Терзиев, за да прикрие провала на своите партньори от ГЕРБ,“ подчерта Мирчев.

          Той коментира и честото използване от Пеевски на фразата „Държава с главно Д“:

          „В неговата версия това е държава, в която хората понасят кризите, а той се опитва да пише паралелната истина.“

