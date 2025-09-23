Съпредседателят на„Демократична България“Ивайло Мирчев обвини Делян Пеевски, че отново влиза в ролята на „народен защитник“ с атаки към кмета на София Васил Терзиев, докато реалната отговорност за кризата в „Топлофикация“ остава прикрита.
По думите му именно това мнозинство е назначило ръководството на дружеството, а задълженията му – над 2.6 млрд. лева – са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и бившия кмет Йорданка Фандъкова.
Той коментира и честото използване от Пеевски на фразата „Държава с главно Д“:
