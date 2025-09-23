Изненада: БФС се застъпи за Русия

Българският футболен съюз е подкрепил завръщането на Русия в официалните турнири под егидата на УЕФА. Това се е случило по време на тайно заседание на Изпълнителния комитет на Европейската централа в Албания на 11 септември. Информацията се разпространява от медиите в Русия.

Ключовото гласуване за съдбата на националния отбор и местните клубове е в Белгия през февруари 2026. Случилото се преди две седмици е предварителна подготовка за същинското гласуване догодина.

Седем държави са се обявили за пълноценно завръщане на Русия във футбола на Стария континент. Освен България, това са Сърбия, Босна и Херцеговина, Гърция, Унгария, Казахстан и Азербайджан.

Скандинавските страни Швеция, Финландия и Норвегия предлагат допускане на женските и младежките отбори, докато Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия са готови да обсъдят този вариант при съгласие от страна на УЕФА.

Твърдо против връщането на Русия са Полша, Латвия, Литва, Естония, Украйна, Франция, Германия, Нидерландия, Дания, Белгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.

Позициите на останалите членки на Европейската централа не е известна. В кулоарите се е обсъждала и идеята Русия да се премести под егидата на Азиатската конфедерация.

Припомняме, че руските национални и клубни отбори бяха отстранени от всички официални турнири след инвазията на Украйна през февруари 2022 г.

Все още не е ясно дали БФС е имал свой представител на Изпълкома в Албания или позицията е заявена дистанционно.