      вторник, 23.09.25
          Явор Дянков: Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо

          Златина Петкова
          „Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо.“

          Това каза Явор Дянков, който беше гост в предаваното „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Дянков обясни, че е предложил на енергийния министър Жечо Станков да купуваме газ от Нигерия, но до този момент все още няма отговор.

          „Ние в момента плащаме паркомясто по договора с „Боташ“, заяви още гостът Той коментира и защо президентът е защитил този договор. По думите му идеята на Президентството е била у нас да влиза повече газ, която по-късно да продаваме, но това не се случило, тъй като продължаваме да ползваме руска газ.

