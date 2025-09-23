Явор Дянков: Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо

„Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо.“

Това каза Явор Дянков, който беше гост в предаваното „Делници“ с водещ Николай Колев.

Дянков обясни, че е предложил на енергийния министър Жечо Станков да купуваме газ от Нигерия, но до този момент все още няма отговор.

„Ние в момента плащаме паркомясто по договора с „Боташ“, заяви още гостът Той коментира и защо президентът е защитил този договор. По думите му идеята на Президентството е била у нас да влиза повече газ, която по-късно да продаваме, но това не се случило, тъй като продължаваме да ползваме руска газ.