Как да заживеем в една от най-щастливите страни в света?

Емиграцията остава една от най-обсъжданите теми в България. Хиляди сънародници напускат страната всяка година – често още със студентските си години – в търсене на по-добър стандарт на живот и възможности за професионално развитие. Сред предпочитаните дестинации е Дания – малка скандинавска държава, известна с високото качество на живот, социалната сигурност и уникалната си култура на уют и простота, позната по света като „хюге“.

Според официалната статистика в Дания живеят около 13 800 българи – приблизително колкото населението на град Трявна. Страната редовно се нарежда сред най-щастливите в света, а високият стандарт на живот, добрият баланс между работа и свободно време и усещането за общност я правят привлекателна за европейците

Как да придобиеш датско гражданство

Като граждани на ЕС, българите могат да пребивават в Дания до 90 дни без виза, само с лична карта или паспорт. За по-дълъг престой или гражданство съществуват няколко основни възможности:

По рождение (ius sanguinis): ако поне един от родителите е датчанин, детето автоматично става гражданин, независимо къде е родено.

ако поне един от родителите е датчанин, детето автоматично става гражданин, независимо къде е родено. Натурализация: изисква минимум 9 години законен престой (8 за бежанци, 2 за скандинавци), постоянно пребиваване, владеене на датски език, успешно положен тест по култура и история, финансова независимост и липса на сериозни присъди.

изисква минимум 9 години законен престой (8 за бежанци, 2 за скандинавци), постоянно пребиваване, владеене на датски език, успешно положен тест по култура и история, финансова независимост и липса на сериозни присъди. Брак с датски гражданин: позволява кандидатстване след 6–8 години престой.

позволява кандидатстване след 6–8 години престой. Възстановяване на гражданство: възможно за хора, които са го загубили преди въвеждането на двойното гражданство през 2015 г.

Натурализацията в Дания се одобрява чрез закон в парламента (Folketinget), а таксата за подаване на заявление е около 4000 DKK (540 евро).

Живот и социални осигуровки

Веднъж започнал работа в Дания, всеки служител се регистрира автоматично в системата за социално осигуряване.

Здравеопазване: напълно финансирано от данъци. С CPR номер (личен регистрационен код) получавате достъп до безплатна медицинска помощ.

напълно финансирано от данъци. С CPR номер (личен регистрационен код) получавате достъп до безплатна медицинска помощ. Пенсии: задължителна схема ATP, около 3400 DKK годишно.

задължителна схема ATP, около 3400 DKK годишно. Данъци: прогресивна система между 37% и 52%, плюс 8% AM-вноска за пазара на труда.

За самостоятелно заети лица важат същите правила, като те трябва сами да декларират доходите си и да плащат данъците си.

Регистрация и банкиране

Регистрацията на адрес в общината е задължителна в рамките на 5 дни след пристигането. Тя осигурява CPR номер, необходим за достъп до услуги – от здравеопазване до банкови сметки.

За да откриете банкова сметка, са нужни паспорт или лична карта, документ за адрес и CPR номер.

Колко струва животът в Дания

Дания предлага висок стандарт на живот, но и разходите са значителни.

Средна брутна заплата: 48 572 DKK (около 6500 евро).

(около 6500 евро). Разходи в Копенхаген: с над 50% по-високи спрямо София.

спрямо София. Месечни разходи: Копенхаген – около €2751 (осмият най-скъп град в света). Орхус – €2285. Оденсе – €2110.



За да поддържате стандарт, еквивалентен на 6300 лв. в София, ще са ви нужни около 13 400 лв. (50 000 DKK) в Копенхаген.

Домашни любимци

Домашните животни могат да влязат в страната с микрочип, ваксина против бяс и европейски паспорт за животни. Необходим е и ветеринарен сертификат, валиден 4 месеца.

Защо българите избират Дания?

Причините са различни – по-добър стандарт на живот, възможности за професионално развитие или лични връзки. Но общото между всички е желанието за по-голяма сигурност и по-добро бъдеще.