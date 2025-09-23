НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Как да заживеем в една от най-щастливите страни в света?

          0
          34
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Емиграцията остава една от най-обсъжданите теми в България. Хиляди сънародници напускат страната всяка година – често още със студентските си години – в търсене на по-добър стандарт на живот и възможности за професионално развитие. Сред предпочитаните дестинации е Дания – малка скандинавска държава, известна с високото качество на живот, социалната сигурност и уникалната си култура на уют и простота, позната по света като „хюге“.

          - Реклама -

          Според официалната статистика в Дания живеят около 13 800 българи – приблизително колкото населението на град Трявна. Страната редовно се нарежда сред най-щастливите в света, а високият стандарт на живот, добрият баланс между работа и свободно време и усещането за общност я правят привлекателна за европейците

          Как да придобиеш датско гражданство

          Като граждани на ЕС, българите могат да пребивават в Дания до 90 дни без виза, само с лична карта или паспорт. За по-дълъг престой или гражданство съществуват няколко основни възможности:

          • По рождение (ius sanguinis): ако поне един от родителите е датчанин, детето автоматично става гражданин, независимо къде е родено.
          • Натурализация: изисква минимум 9 години законен престой (8 за бежанци, 2 за скандинавци), постоянно пребиваване, владеене на датски език, успешно положен тест по култура и история, финансова независимост и липса на сериозни присъди.
          • Брак с датски гражданин: позволява кандидатстване след 6–8 години престой.
          • Възстановяване на гражданство: възможно за хора, които са го загубили преди въвеждането на двойното гражданство през 2015 г.

          Натурализацията в Дания се одобрява чрез закон в парламента (Folketinget), а таксата за подаване на заявление е около 4000 DKK (540 евро).

          Живот и социални осигуровки

          Веднъж започнал работа в Дания, всеки служител се регистрира автоматично в системата за социално осигуряване.

          • Здравеопазване: напълно финансирано от данъци. С CPR номер (личен регистрационен код) получавате достъп до безплатна медицинска помощ.
          • Пенсии: задължителна схема ATP, около 3400 DKK годишно.
          • Данъци: прогресивна система между 37% и 52%, плюс 8% AM-вноска за пазара на труда.

          За самостоятелно заети лица важат същите правила, като те трябва сами да декларират доходите си и да плащат данъците си.

          Регистрация и банкиране

          Регистрацията на адрес в общината е задължителна в рамките на 5 дни след пристигането. Тя осигурява CPR номер, необходим за достъп до услуги – от здравеопазване до банкови сметки.

          За да откриете банкова сметка, са нужни паспорт или лична карта, документ за адрес и CPR номер.

          Колко струва животът в Дания

          Дания предлага висок стандарт на живот, но и разходите са значителни.

          • Средна брутна заплата: 48 572 DKK (около 6500 евро).
          • Разходи в Копенхаген: с над 50% по-високи спрямо София.
          • Месечни разходи:
            • Копенхаген – около €2751 (осмият най-скъп град в света).
            • Орхус – €2285.
            • Оденсе – €2110.

          За да поддържате стандарт, еквивалентен на 6300 лв. в София, ще са ви нужни около 13 400 лв. (50 000 DKK) в Копенхаген.

          Домашни любимци

          Домашните животни могат да влязат в страната с микрочип, ваксина против бяс и европейски паспорт за животни. Необходим е и ветеринарен сертификат, валиден 4 месеца.

          Защо българите избират Дания?

          Причините са различни – по-добър стандарт на живот, възможности за професионално развитие или лични връзки. Но общото между всички е желанието за по-голяма сигурност и по-добро бъдеще.

          „Дания е страна, където балансът между работа и личен живот е реалност, а не само обещание. Тук хората ценят уюта, свободното време и спокойствието – неща, които много българи търсят, когато напускат родината“, споделя пред местни медии българка, преместила се в Копенхаген преди пет години.

          Емиграцията остава една от най-обсъжданите теми в България. Хиляди сънародници напускат страната всяка година – често още със студентските си години – в търсене на по-добър стандарт на живот и възможности за професионално развитие. Сред предпочитаните дестинации е Дания – малка скандинавска държава, известна с високото качество на живот, социалната сигурност и уникалната си култура на уют и простота, позната по света като „хюге“.

          - Реклама -

          Според официалната статистика в Дания живеят около 13 800 българи – приблизително колкото населението на град Трявна. Страната редовно се нарежда сред най-щастливите в света, а високият стандарт на живот, добрият баланс между работа и свободно време и усещането за общност я правят привлекателна за европейците

          Как да придобиеш датско гражданство

          Като граждани на ЕС, българите могат да пребивават в Дания до 90 дни без виза, само с лична карта или паспорт. За по-дълъг престой или гражданство съществуват няколко основни възможности:

          • По рождение (ius sanguinis): ако поне един от родителите е датчанин, детето автоматично става гражданин, независимо къде е родено.
          • Натурализация: изисква минимум 9 години законен престой (8 за бежанци, 2 за скандинавци), постоянно пребиваване, владеене на датски език, успешно положен тест по култура и история, финансова независимост и липса на сериозни присъди.
          • Брак с датски гражданин: позволява кандидатстване след 6–8 години престой.
          • Възстановяване на гражданство: възможно за хора, които са го загубили преди въвеждането на двойното гражданство през 2015 г.

          Натурализацията в Дания се одобрява чрез закон в парламента (Folketinget), а таксата за подаване на заявление е около 4000 DKK (540 евро).

          Живот и социални осигуровки

          Веднъж започнал работа в Дания, всеки служител се регистрира автоматично в системата за социално осигуряване.

          • Здравеопазване: напълно финансирано от данъци. С CPR номер (личен регистрационен код) получавате достъп до безплатна медицинска помощ.
          • Пенсии: задължителна схема ATP, около 3400 DKK годишно.
          • Данъци: прогресивна система между 37% и 52%, плюс 8% AM-вноска за пазара на труда.

          За самостоятелно заети лица важат същите правила, като те трябва сами да декларират доходите си и да плащат данъците си.

          Регистрация и банкиране

          Регистрацията на адрес в общината е задължителна в рамките на 5 дни след пристигането. Тя осигурява CPR номер, необходим за достъп до услуги – от здравеопазване до банкови сметки.

          За да откриете банкова сметка, са нужни паспорт или лична карта, документ за адрес и CPR номер.

          Колко струва животът в Дания

          Дания предлага висок стандарт на живот, но и разходите са значителни.

          • Средна брутна заплата: 48 572 DKK (около 6500 евро).
          • Разходи в Копенхаген: с над 50% по-високи спрямо София.
          • Месечни разходи:
            • Копенхаген – около €2751 (осмият най-скъп град в света).
            • Орхус – €2285.
            • Оденсе – €2110.

          За да поддържате стандарт, еквивалентен на 6300 лв. в София, ще са ви нужни около 13 400 лв. (50 000 DKK) в Копенхаген.

          Домашни любимци

          Домашните животни могат да влязат в страната с микрочип, ваксина против бяс и европейски паспорт за животни. Необходим е и ветеринарен сертификат, валиден 4 месеца.

          Защо българите избират Дания?

          Причините са различни – по-добър стандарт на живот, възможности за професионално развитие или лични връзки. Но общото между всички е желанието за по-голяма сигурност и по-добро бъдеще.

          „Дания е страна, където балансът между работа и личен живот е реалност, а не само обещание. Тук хората ценят уюта, свободното време и спокойствието – неща, които много българи търсят, когато напускат родината“, споделя пред местни медии българка, преместила се в Копенхаген преди пет години.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Борис Бонев към Пеевски: Вместо „Топлофикация“ дай Борисов на прокурор

          Антония Лазарова -
          "Делян Пеевски е решил да дава столичната "Топлофикация" и Столична община на прокурор, за да провери дали дружеството не се води към фалит.
          Инциденти

          Катастрофа на АМ „Тракия“: 10-годишно дете пострада

          Антония Лазарова -
          По първоначални данни, в катастрофата са се ударили два автомобила – единият управляван от 72-годишен мъж, а другият от 47-годишен шофьор.
          Инциденти

          Мечки нанесоха щети за 5500 лв. в Габровско – компенсации само за двама стопани

          Новинарски Екип -
          Екоинспекцията във Велико Търново е отчела щети за близо 5500 лева, причинени от мечки в габровски села.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions