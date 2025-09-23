Отговорникът за водната криза – Атанас Зафиров си замина за чужбина в разгара й. Груба политическа грешка. Това написа политикът от „Непокорна България“ Калоян Методиев.
Бившият депутат отправи сериозна критика към Зафиров.
Методиев попита и каква работа имат цяла седмица на сесията на ООН в Ню Йорк министрите Борислав Гуцанов, Георги Георгиев, Силви Кирилов и Жечо Станков.
