НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Калоян Методиев: Отговорникът за водната криза Атанас Зафиров си  замина за чужбина

          0
          104
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Отговорникът за водната криза – Атанас Зафиров си  замина за чужбина в разгара й. Груба политическа грешка. Това написа политикът от „Непокорна България“ Калоян Методиев.

          „89 общини са с нарушено водоснабдяване. Някои на много тежък режим. Зафиров старателно крие кои са хората в делегацията му. Втора груба грешка. След като екскурзията се плаща от данъкоплатците следва да се обяви и състава й. Примерно, има ли политически лица? Колко и кои са? С кого е в Армения за цели 4 дни?“

          - Реклама -
          Терзиев към Пеевски: Стой далеч, всички помним какво стана с „Лафка“, „Булгартабак“ и КТБ Терзиев към Пеевски: Стой далеч, всички помним какво стана с „Лафка“, „Булгартабак“ и КТБ

          Бившият депутат отправи сериозна критика към Зафиров.

          В Плевен, Ловеч, Брезник, Долна Митрополия, Севлиево очакват вицепремиера с ресор води да ги посети. И да премести поне една тухла. Да организира нещо. Да започне да решава водната криза. Трябва да е на терен! Това е канска безотоворност.

          Методиев попита и каква работа имат цяла седмица на сесията на ООН в Ню Йорк министрите Борислав Гуцанов, Георги Георгиев, Силви Кирилов и Жечо Станков.

          „Правителството е неадекватно. И действа все по-нелогично от гледна точка на управление и резултати.“

          Отговорникът за водната криза – Атанас Зафиров си  замина за чужбина в разгара й. Груба политическа грешка. Това написа политикът от „Непокорна България“ Калоян Методиев.

          „89 общини са с нарушено водоснабдяване. Някои на много тежък режим. Зафиров старателно крие кои са хората в делегацията му. Втора груба грешка. След като екскурзията се плаща от данъкоплатците следва да се обяви и състава й. Примерно, има ли политически лица? Колко и кои са? С кого е в Армения за цели 4 дни?“

          - Реклама -
          Терзиев към Пеевски: Стой далеч, всички помним какво стана с „Лафка“, „Булгартабак“ и КТБ Терзиев към Пеевски: Стой далеч, всички помним какво стана с „Лафка“, „Булгартабак“ и КТБ

          Бившият депутат отправи сериозна критика към Зафиров.

          В Плевен, Ловеч, Брезник, Долна Митрополия, Севлиево очакват вицепремиера с ресор води да ги посети. И да премести поне една тухла. Да организира нещо. Да започне да решава водната криза. Трябва да е на терен! Това е канска безотоворност.

          Методиев попита и каква работа имат цяла седмица на сесията на ООН в Ню Йорк министрите Борислав Гуцанов, Георги Георгиев, Силви Кирилов и Жечо Станков.

          „Правителството е неадекватно. И действа все по-нелогично от гледна точка на управление и резултати.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Кузман Илиев: Независимостта не трябва да е декларативна, а реална

          Златина Петкова -
          "Независимостта не трябва да е декларативна, а реална." Това казва председателят на ПП "България може" Кузман Илиев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ...
          Общество

          МВнР с позиция за насилственото задържане българския гражданин в Украйна

          Камелия Григорова -
          Във връзка със запитвания от медии относно задържането на български гражданин на територията на Украйна, Министерството на външните работи на Република България заявява следното: Гражданинът...
          Общество

          Явор Дянков: Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо

          Златина Петкова -
          "Доставчиците купуват газ от Русия и ни я продават по-скъпо." Това каза Явор Дянков, който беше гост в предаваното "Делници" с водещ Николай Колев. Дянков обясни,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions