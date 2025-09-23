Отговорникът за водната криза – Атанас Зафиров си замина за чужбина в разгара й. Груба политическа грешка. Това написа политикът от „Непокорна България“ Калоян Методиев.

„89 общини са с нарушено водоснабдяване. Някои на много тежък режим. Зафиров старателно крие кои са хората в делегацията му. Втора груба грешка. След като екскурзията се плаща от данъкоплатците следва да се обяви и състава й. Примерно, има ли политически лица? Колко и кои са? С кого е в Армения за цели 4 дни?“ - Реклама -

Бившият депутат отправи сериозна критика към Зафиров.

В Плевен, Ловеч, Брезник, Долна Митрополия, Севлиево очакват вицепремиера с ресор води да ги посети. И да премести поне една тухла. Да организира нещо. Да започне да решава водната криза. Трябва да е на терен! Това е канска безотоворност.



Методиев попита и каква работа имат цяла седмица на сесията на ООН в Ню Йорк министрите Борислав Гуцанов, Георги Георгиев, Силви Кирилов и Жечо Станков.