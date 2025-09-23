Катастрофа на АМ „Тракия“: 10-годишно дете пострада

10-годишно момче е пострадало при пътно произшествие на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 19 септември.

По първоначални данни, в катастрофата са се ударили два автомобила – единият управляван от 72-годишен мъж, а другият от 47-годишен шофьор. При сблъсъка е засегнат и трети, спрян автомобил, шофиран от 46-годишен мъж.

В резултат на удара е пострадало 10-годишно дете. На място му е оказана медицинска помощ, след което е освободено за домашно лечение.

И тримата водачи са били тествани за употреба на алкохол. Пробите им са отрицателни.

Полицията изяснява причините и обстоятелствата, довели до инцидента.