Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста – ОБНОВЕНА

Софийският апелативен съд потвърди мярката „задържане под стража“ на кмета на Варна Благомир Коцев. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, предаде репортер на БГНЕС.
Съдът прие, че ако Коцев бъде освободен, той може да извърши ново престъпление или да попречи на разследването.
По време на заседанието защитата поиска отвод на председателя на съдебния състав, а Коцев подкрепи искането. Прокуратурата обаче се противопостави, а съдът го отхвърли като неоснователно. Отхвърлено бе и искането на Съюза на българските адвокати заседанието да бъде видеозаснето и аудиозаписано.
Адвокатът на Коцев – Ина Лулчева – заяви, че липсват доказателства и реална опасност от престъпление:
Лулчева подчерта, че според практиката на съда в Страсбург правото на свобода не може да бъде ограничавано за цели, различни от допустимите.
Тя постави въпроса защо обвинението е повдигнато едва през юли за факти, налични още през ноември.
По думите ѝ множество свидетели вече са разпитани, но нито един не потвърждава участие на кмета в организирана престъпна група или искане на подкуп.
Пред съда самият Коцев поиска по-лека мярка:
Предистория:
Кметът на Варна Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кетелиев, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари.
През юли апелативният съд остави в ареста Коцев и съветниците, определяйки ролята му в групата като по-периферна, докато Маринов бе пуснат срещу подписка.
На 12 септември Софийският градски съд също отказа да измени мярката на Коцев. Впоследствие няколко съдебни състава си направиха отвод поради негативна кампания и предишни конфликти с адвокатите му.