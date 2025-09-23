Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста – ОБНОВЕНА

Софийският апелативен съд потвърди мярката „задържане под стража“ на кмета на Варна Благомир Коцев. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, предаде репортер на БГНЕС.

Съдът прие, че ако Коцев бъде освободен, той може да извърши ново престъпление или да попречи на разследването.

По време на заседанието защитата поиска отвод на председателя на съдебния състав, а Коцев подкрепи искането. Прокуратурата обаче се противопостави, а съдът го отхвърли като неоснователно. Отхвърлено бе и искането на Съюза на българските адвокати заседанието да бъде видеозаснето и аудиозаписано.

Адвокатът на Коцев – Ина Лулчева – заяви, че липсват доказателства и реална опасност от престъпление:

„Прокуратурата е злоупотребила с правомощията си,“ посочи тя, определяйки делото като политическо.

Лулчева подчерта, че според практиката на съда в Страсбург правото на свобода не може да бъде ограничавано за цели, различни от допустимите.

„Член 18 забранява за други цели да се използва наказателното производство. Обосновах пред съда чисто юридическите аргументи за това. Несъответният на закона начин на образуване на делото, несъответното на закона развитие впоследствие, пълно бездействие и повдигане на обвинения през юли месец на базата на доказателства, които са съществували и ноември,“ заяви адвокатката.

Тя постави въпроса защо обвинението е повдигнато едва през юли за факти, налични още през ноември.

„Съдът каза, че Коцев следва да остане в ареста, защото е кмет, и без да са налице основания нито по закон, нито по практиката на Европейския съд,“ допълни Лулчева.

По думите ѝ множество свидетели вече са разпитани, но нито един не потвърждава участие на кмета в организирана престъпна група или искане на подкуп.

„Ако тръгнат да се повдигат обвинения на местната администрация заради това, че са недоволни гражданите, ще останем без нито един кмет, служител или какъвто и да е било друг човек,“ завърши Лулчева.

Пред съда самият Коцев поиска по-лека мярка:

„Молбата ми е да остана при семейството си. Имам семейство и това ще облекчи техните мъки,“ заяви той.

Предистория:

Кметът на Варна Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кетелиев, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари.

През юли апелативният съд остави в ареста Коцев и съветниците, определяйки ролята му в групата като по-периферна, докато Маринов бе пуснат срещу подписка.

На 12 септември Софийският градски съд също отказа да измени мярката на Коцев. Впоследствие няколко съдебни състава си направиха отвод поради негативна кампания и предишни конфликти с адвокатите му.