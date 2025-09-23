Кметът на Враца: Скъпи „разбирачи“, не познахте, че Ботев ще полегне на ЦСКА

Кметът на Враца Калин Каменов излезе с пост в социалните мрежи след вчерашното равенство 1:1 на местния Ботев с ЦСКА. Тимът на Христо Янев стигна до точка с изравнителен гол на резервата Даниел Генов в 75-та минута.

Ето какво написа Каменов във Фейсбук:

„Много хора смятаха, че Ботев ще полегне! Е, не познахте скъпи „разбирачи“. Благодаря на всички врачани, които днес създадоха истински празник на трибуните на стадиона!“.