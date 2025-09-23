Контрола на скоростта: Камерите, предупрежденията и празнотите в закона

Бившият директор на КАТ-София Тенчо Тенев заяви по NOVA , че въпреки въвеждането на тол камери, шофьори продължават да карат с около 220 км/ч, без да усетят реално финансовите последствия. Според него освен наказания, трябва да има и смяна на подхода, включваща ясни предупредителни знаци пред камерите и маркиране на скоростните ограничения.

От другата страна, Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи смята, че ако шофьорите спазват максималната допустима скорост, няма нужда от допълнителни предупредителни табели за видеоконтрол, защото знакът за ограничение вече съществува. Той също така критикува практиката, че много шофьори намаляват само преди камерата и след това пак ускоряват.

Тенев добави, че на магистралата от Слънчев бряг до Бургас много наказателни постановления за превишена скорост се отменят, тъй като пътят все още няма Акт 16 — заради това се води първокласен, а не магистрала. По негови данни, това засяга до 80% от случаите.

Двамата също обсъдиха и идеята за въвеждане на Закон за автомобилното хулиганство. Тодоров отбеляза, че в Наказателния кодекс има разпоредби за “хулиганство, извършено с автомобил”, но се съмнява доколко те се прилагат ефективно.