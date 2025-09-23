НА ЖИВО
          Козмин Моци: Вярвам, че може да се върнем от Швеция с точка или три

          Двубоят между Малмьо и Лудогорец от Лига Европа ще се играе в сряда вечер

          Снимка: gol.bg
          Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци застана пред медиите на Летище Варна преди заминаването на „зелените“ за Швеция. В сряда българският шампион гостува на Малмьо в първия си двубой от основната фаза на турнира Лига Европа.

          „Надявам се да започнем добре. В новия формат всяка точка е важна. Дано вземем нещо още от първия мач. Знаем, че ни чака тежък двубой срещу много добър съперник. Вярвам много на нашите момчета. Вярвам, че може да се върнем от Швеция с точка или три. В този момент разполагаме с доста добри футболисти. Миналата година беше малко по-различна, защото форматът на турнира беше нов. Нашите момчета вече имат опит в това състезание. Съставите на Лудогорец и Малмьо са различни в сравнение с преди 4 години. Малмьо е добър и стабилен отбор, няма да ни бъде лесно. Нормално е да има желание за реванш, но преди 4 години ни липсваше късмет срещу тях. Надявам се да тръгнем с точка или точки. С една победа може да се качиш с 5-6 места в класирането, всяка една точка е много важна“ – каза Моци.

          Срещата между Малмьо и Лудогорец е на 24 септември от 22:00 часа. През август 2021 година шведите отстраниха разградчани в Шампионската лига след общ резултат 3:2. 

