Критично състояние на донорството у нас: България на последно място в Европа по трансплантации

Трима души получиха шанс за нов живот благодарение на донорската ситуация с 41-годишен мъж в Пловдив. Въпреки този благороден акт, България продължава да е на последно място в Европа по брой донори, алармира Пенка Георгиева, председател на пациентски организации „Заедно с теб“, в ефира на NOVA NEWS.

Към 9 септември 869 българи чакат за трансплантация, сочат данни на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Най-много са нуждаещите се от бъбрек, следвани от тези, чакащи черен дроб и сърце.

След донорската ситуация, реализирана от екипа на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, в Александровска болница са присадени бъбреци на двама мъже – на 22 и 57 години. Черният дроб е трансплантиран в Румъния на 58-годишен пациент, тъй като в България не е открит подходящ реципиент.

„За съжаление, трансплантациите в България загиват, така както загиват и пациентите“, заяви Пенка Георгиева. Тя изрази респект към близките на донора, но подчерта, че страната ни е на дъното на европейската класация. „Направих си труда да видя от сайта на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Имаме само 7 трансплантации (донорски ситуации) за тази година. Това означава по една на милион население“, обясни Георгиева.

За сравнение, Пенка Георгиева посочи, че през 2020 г. в Австрия са отчетени 74 донорски ситуации на милион души, а в Белгия и Чехия – по 71.

Според нея Министерството на здравеопазването не обръща достатъчно внимание на тази уязвима група пациенти. Тя отправи критики и към Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, като заяви, че институцията „предизвиква единствено скандали“ и не използва ефективно средствата, отпуснати по националната програма за донорство. Георгиева разказа за среща с ръководството на агенцията, на която предложенията на пациентските организации били посрещнати с песимизъм и отговори, че „Това не може да стане“.