Кузман Илиев: Независимостта не трябва да е декларативна, а реална

„Независимостта не трябва да е декларативна, а реална.“

Това казва председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиев коментира и сделката с „Райнметал“. Той обясни, че от партията му са отправили питане до компанията, в което искат да знаят какво точно предвижда договора за завода за барут, който се планира да се създаде у нас в Сопот. По думите на госта страната ни поема целия риск по тази сделка, а немската компания взема контролния пакет акции.

Председателят на ПП „България може“ взе отношение и по темата за минималната работна заплата. Той посочи, че тази заплата се въвежда със закон, който не отдава значение на случващото се в бизнеса.