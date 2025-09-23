НА ЖИВО
          Кузман Илиев: Независимостта не трябва да е декларативна, а реална

          „Независимостта не трябва да е декларативна, а реална.“

          Това казва председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиев коментира и сделката с „Райнметал“. Той обясни, че от партията му са отправили питане до компанията, в което искат да знаят какво точно предвижда договора за завода за барут, който се планира да се създаде у нас в Сопот. По думите на госта страната ни поема целия риск по тази сделка, а немската компания взема контролния пакет акции.

          Председателят на ПП „България може“ взе отношение и по темата за минималната работна заплата. Той посочи, че тази заплата се въвежда със закон, който не отдава значение на случващото се в бизнеса.

          „България час по-скоро трябва да си върне златото, за да има шанс да оцелее“, заяви още гостът и допълни, че ако имаме смели политици, то те трябвало да го направят.

