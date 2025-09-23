НА ЖИВО
          Легендарният мост „Шейтана“ изплува от яз. „Копринка“ на фона на критично ниски води

          Снимка: Уикипедия
          Язовир „Копринка“ е почти пресъхнал, а нивото му е паднало до едва 5% от полезния обем, което повдига сериозни въпроси за кризата в управлението на водните ресурси в страната. Водопритокът е практически символичен – само 0,2 куб. м/сек, а последствията вече са видими.

          С отдръпването на водата от дъното на язовира се показа древният мост, познат сред местните като „Шейтана“ – реликва от миналото, която не е виждана от десетилетия. Според историци и местни жители, той е бил част от стар селски път, останал под вода след изграждането на язовира преди повече от 50 години.

          Кольо Радуков, водолаз и добре позната фигура в региона, коментира в ефира на „Здравей, България“, че помни моста от детството си, но никога не е очаквал да го види отново на дневна светлина.

          Експерти вече алармират за неправилно управление на водните ресурси, особено в контекста на климатичните промени и увеличеното потребление. Според тях ситуацията около яз. „Копринка“ е знак за по-дълбока системна криза, която изисква спешни мерки – както в национален, така и в регионален мащаб.

          „През последните няколко години са почти трагични. Водата никога не е падала на това ниво, както е сега, особено тая година. Според мен това е неправилно ръководство, неправилно използване, експлоатиране на тая природна даденост. Мисля, че много институции отговарят, обаче никой не носи отговорност“.

          Проблемът със спадналите води е особено тревожен, тъй като язовир „Копринка“ играе ключова роля за водоснабдяването на целия регион. Резервоарът не само осигурява вода за напояване и промишлени нужди, но също така е източник за производство на електроенергия. Допълнително, „Копринка“ е от стратегическо значение за пълненето на друг критично важен водоем – язовир „Жребчево“, което прави ситуацията още по-напрегната и с потенциално далечни последствия.

          „От тука водата не влиза в Тунджа, за да отиде да напълни язовир „Жребчево“, а оттам според мен и Казанлък и Стара Загора ще останат без питейна вода“, алармира Радуков.

          Ниското водно ниво вече принуждава ВиК дружествата в региона да търсят алтернативни източници на питейна вода. Въпреки че продължителното засушаване допринася за ситуацията, жителите на района сочат като основен проблем неправилното управление на водните ресурси. Според тях, ако не се вземат навременни мерки, бъдещето на цели градове е под сериозна заплаха.

