Лудогорец започва кампанията си в Лига Европа срещу Малмьо

14-кратният шампион на България – Лудогорец, стартира участието си в груповата фаза на Лига Европа с гостуване на скандинавския първенец Малмьо.

Съперничеството между двата отбора датира от 2021 г., когато те се срещнаха в квалификациите за Шампионската лига. Тогава всеки от тях спечели домакинството си, но успехът на шведите бе по-категоричен – 2:0 срещу 2:1, което им осигури продължаване напред с по-добра голова разлика.

Двубоят в сряда вечер е насрочен за 22:00 часа българско време.

И двата тима влизат в срещата без победа от последните си мачове – Лудогорец направи 0:0 срещу Левски в София, а Малмьо загуби у дома с 0:1 от Юргорден.

Наставникът на разградчани Руи Мота предупреди, че съперникът ще търси реванш:

„Малмьо няма да е очарован от поражението и сега може да си изкара гнева върху нас,“ коментира той.

По пътя към групите на Лига Европа Малмьо елиминира с общ резултат 5:0 чешкия Сигма Оломуц след две поредни победи. Клубът е шампион на Швеция в последните две кампании и има 4 титли в последните 5 години.

Програма на Лига Европа за 24 септември: