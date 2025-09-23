Лудогорец започва кампанията си в Лига Европа срещу Малмьо

14-кратният шампион на България – Лудогорец, стартира участието си в груповата фаза на Лига Европа с гостуване на скандинавския първенец Малмьо.
Съперничеството между двата отбора датира от 2021 г., когато те се срещнаха в квалификациите за Шампионската лига. Тогава всеки от тях спечели домакинството си, но успехът на шведите бе по-категоричен – 2:0 срещу 2:1, което им осигури продължаване напред с по-добра голова разлика.
Двубоят в сряда вечер е насрочен за 22:00 часа българско време.
И двата тима влизат в срещата без победа от последните си мачове – Лудогорец направи 0:0 срещу Левски в София, а Малмьо загуби у дома с 0:1 от Юргорден.
Наставникът на разградчани Руи Мота предупреди, че съперникът ще търси реванш:
По пътя към групите на Лига Европа Малмьо елиминира с общ резултат 5:0 чешкия Сигма Оломуц след две поредни победи. Клубът е шампион на Швеция в последните две кампании и има 4 титли в последните 5 години.
Програма на Лига Европа за 24 септември:
19:45 Мидтиланд – Щурм Грац
19:45 ПАОК – Макаби Тел Авив
22:00 Бетис – Нотингам
22:00 Брага – Фейенорд
22:00 Динамо Загреб – Фенербахче
22:00 Малмьо – Лудогорец
22:00 Ница – Рома
22:00 Фрайбург – Базел
22:00 Цървена звезда – Селтик
