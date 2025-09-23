Макрон: Тръмп може да получи Нобелова награда за мир само ако прекрати конфликта в Газа – ОБНОВЕНА

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че Доналд Тръмп може да получи Нобеловата награда за мир единствено ако успее да сложи край на конфликта между Израел и палестинците в Газа.
Изказването беше направено в интервю за BFMTV от кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Френският президент подчерта, че трябва да се упражни натиск върху израелското правителство, за да бъде прекратен огънят и освободени заложниците, държани от Хамас.
Макрон призна, че въпреки решението на Франция да признае палестинска държава – стъпка, критикувана остро както от Тръмп, така и от Израел – Вашингтон остава ключовият фактор:
Той допълни, че палестинска държава ще бъде реалност едва в деня, в който Израел я признае.
Макрон предупреди, че Израел може да отговори на решението на Франция с ответни мерки – например със закриване на френското консулство в Йерусалим или с анексиране на територии в Западния бряг.
