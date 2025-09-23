НА ЖИВО
          Макрон: Тръмп може да получи Нобелова награда за мир само ако прекрати конфликта в Газа – ОБНОВЕНА

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че Доналд Тръмп може да получи Нобеловата награда за мир единствено ако успее да сложи край на конфликта между Израел и палестинците в Газа.

          Изказването беше направено в интервю за BFMTV от кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

          „В настоящата ситуация има само един човек, който може да направи нещо – американският президент. Виждам американски президент, който е мобилизиран и който каза тази сутрин ‚Искам мир, ще реша този конфликт‘. Той иска Нобелова награда за мир. Нобеловата награда за мир е възможна само ако прекратиш този конфликт,“ каза Макрон.

          Френският президент подчерта, че трябва да се упражни натиск върху израелското правителство, за да бъде прекратен огънят и освободени заложниците, държани от Хамас.

          Макрон призна, че въпреки решението на Франция да признае палестинска държава – стъпка, критикувана остро както от Тръмп, така и от Израел – Вашингтон остава ключовият фактор:

          „Защо той (американският президент) може да направи повече от нас? Ние не доставяме оръжие (на Израел), което да позволява воденето на конфликта в Газа.“

          Той допълни, че палестинска държава ще бъде реалност едва в деня, в който Израел я признае.

          Макрон предупреди, че Израел може да отговори на решението на Франция с ответни мерки – например със закриване на френското консулство в Йерусалим или с анексиране на територии в Западния бряг.

          „Ние сме готови. Планирали сме всички възможни опции… винаги ще защитаваме интересите на Франция,“ каза френският президент.

