Макрон: Тръмп може да получи Нобелова награда за мир само ако прекрати конфликта в Газа – ОБНОВЕНА

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че Доналд Тръмп може да получи Нобеловата награда за мир единствено ако успее да сложи край на конфликта между Израел и палестинците в Газа.

Изказването беше направено в интервю за BFMTV от кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„В настоящата ситуация има само един човек, който може да направи нещо – американският президент. Виждам американски президент, който е мобилизиран и който каза тази сутрин ‚Искам мир, ще реша този конфликт‘. Той иска Нобелова награда за мир. Нобеловата награда за мир е възможна само ако прекратиш този конфликт,“ каза Макрон.

Френският президент подчерта, че трябва да се упражни натиск върху израелското правителство, за да бъде прекратен огънят и освободени заложниците, държани от Хамас.

Макрон призна, че въпреки решението на Франция да признае палестинска държава – стъпка, критикувана остро както от Тръмп, така и от Израел – Вашингтон остава ключовият фактор:

„Защо той (американският президент) може да направи повече от нас? Ние не доставяме оръжие (на Израел), което да позволява воденето на конфликта в Газа.“

Той допълни, че палестинска държава ще бъде реалност едва в деня, в който Израел я признае.

Макрон предупреди, че Израел може да отговори на решението на Франция с ответни мерки – например със закриване на френското консулство в Йерусалим или с анексиране на територии в Западния бряг.