      вторник, 23.09.25
          Начало

          Макрон звънна на Тръмп: Хей, как си? Познай къде съм – чакам на улицата заради теб… (ВИДЕО)

          Камелия Григорова
          Сподели
          Френският президент Еманюел Макрон бе спрян в централната част на Ню Йорк, след като полицията блокира улиците заради преминаването на кортежа на американския президент Доналд Тръмп.

          Видео, разпространено от медии, показва как Макрон настоява да бъде пропуснат, но получава отказ от полицейския кордон. Тогава той звъни лично на Тръмп:

          „Хей, как си? Познай къде съм – чакам на улицата, защото всичко е блокирано заради теб, ха!“, казва френският лидер.

          В крайна сметка Макрон е принуден да тръгне пеша към френското посолство, като по пътя му минувачи го поздравяват, снимат се с него, а един мъж дори го целува по главата, на което президентът реагира със смях.

          Случката се разиграва непосредствено след Общото събрание на ООН, където Макрон предизвика остра реакция от Вашингтон, като призна палестинска държава.

          „Нищо, абсолютно нищо, не оправдава продължаването на войната в Газа“, заяви той в речта си.

          Тръмп от своя страна осъди решението, определяйки го като „награда за Хамас“ и добави:

          „Той е различен тип човек. Добър е, харесвам го. Но това, което казва, няма никаква тежест.“

          Очаква се по-късно днес американският президент да говори пред Общото събрание на ООН и да се срещне с арабски лидери.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зорница Илиева: Русия с един удар може да унищожи всички, които я санкционират

          Златина Петкова -
          "Европа оправдава военните разходи със заплахата от Русия". Това каза международния анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Илиева беше...
          Инциденти

          Дронове блокираха летищата в Копенхаген и Осло, Кремъл отрече връзка

          Камелия Григорова -
          Дронове, засечени в близост до летищата в Копенхаген и Осло, доведоха до временно спиране на полетите и сериозни смущения в трафика, продължили няколко часа....
          Свят

          Сърбия подписва нов газов договор с Русия през октомври

          Новинарски Екип -
          Сърбия ще подпише нов договор за внос на природен газ от Русия през октомври. Това съобщи директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович в интервю

