      сряда, 24.09.25
          Европа Политика

          Марта Кос: Репресивните закони в БиХ отслабват обществото

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че в цяла Босна и Херцеговина, а особено в Република Сръбска, се наблюдават инициативи, които ограничават гражданското пространство и подкопават свободата на медиите.

          - Реклама -

          Тя определи въвеждането на наказателна отговорност за клевета в РС като сериозен регрес, който създава атмосфера на страх сред журналистите и активистите. Кос остро критикува и т.нар. закон за чуждестранните агенти, който според нея стигматизира неправителствените организации, ограничава легитимната им дейност и отдалечава БиХ от европейските стандарти.

          „Тези мерки не укрепват обществото, а напротив – отслабват го. Организациите на гражданското общество не са чужди агенти. Хората, които поемат риск в името на по-доброто бъдеще на своята страна, са истинските патриоти,“ заяви Кос на конференцията „Критични гласове под натиск“ в Сараево.

          Тя припомни, че членството в ЕС е невъзможно без истинска свобода на изразяване, и подчерта необходимостта от спешна подкрепа за независимите медии и гражданското общество. ЕС вече е отпуснал 660 000 евро за независими медии от началото на годината, а в следващите две години ще предостави още 7 милиона евро.

          Кос е на тридневна визита в БиХ в момент на политическа блокада и конституционна криза в Република Сръбска, след окончателната съдебна присъда за отнемане на мандата на бившия президент Милорад Додик. В рамките на посещението си тя ще проведе срещи с представители на властта, неправителствени организации, медии, местни общности, както и с влиятелни жени в бизнеса и млади хора от цялата страна.

          Босна и Херцеговина получи зелена светлина за преговори за членство в ЕС през март 2023 г., но Брюксел подчерта, че процесът ще започне едва след изпълнение на редица условия.

