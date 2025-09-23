Мечки нанесоха щети за 5500 лв. в Габровско – компенсации само за двама стопани

Екоинспекцията във Велико Търново е отчела щети за близо 5500 лева, причинени от мечки в габровски села. Най-често пострадали са пчелини, сочат проверките, извършени през месец август.

Сигнали за нападения от мечки са подадени от стопани в селата Райновци, Кръвеник и Млечево. След извършени огледи на място е установено, че само двама от потърпевшите ще получат компенсации – третият стопанин няма регистрация в Агенцията по безопасност на храните, каквото е изискването за обезщетение.

През 2023 г. щетите от нападения на мечки в региона са били значително по-големи – екоинспекцията е отчела 20 случая на вреди на стойност над 15 400 лева.

За 2024 г. до момента са изплатени 7 обезщетения на стойност 4187 лева.

Мечката е защитен вид, но при повтарящи се щети или опасно поведение е възможно да бъде отстреляна. Разрешения за отстрел на проблемни животни се издават от Министерството на земеделието и храните.