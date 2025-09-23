Мелони: Италия може да признае палестинска държава, но при условия

Италианският премиер Джордия Мелони заяви, че не е против признаването на палестинска държава, ако бъдат изпълнени две условия: освобождаване на всички заложници и изключване на Хамас от бъдещо правителство.
Италия се въздържа от присъединяване към последните решения на Великобритания, Франция и други европейски държави за признаване на палестинска държава, предаде АФП.
Тя уточни, че управляващата коалиция ще внесе в парламента предложение, поставящо две конкретни условия:
Въпреки това премиерът изрази скептицизъм:
Решението на Лондон, Париж, Отава, Канбера и още няколко държави да признаят палестинска държава беше определено като символичен акт, който обаче засилва натиска върху Израел, докато страната продължава военните действия в Газа.
Мелони заема позиция, която я поставя в разрив с американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, но едновременно оставя Италия в по-умерена линия спрямо останалите западни държави.
- Реклама -
