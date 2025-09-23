НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Мелони: Италия може да признае палестинска държава, но при условия

          0
          33
          Снимка: Timothy A. Clary / AFP via Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Италианският премиер Джордия Мелони заяви, че не е против признаването на палестинска държава, ако бъдат изпълнени две условия: освобождаване на всички заложници и изключване на Хамас от бъдещо правителство.

          - Реклама -

          Италия се въздържа от присъединяване към последните решения на Великобритания, Франция и други европейски държави за признаване на палестинска държава, предаде АФП.

          „Не съм против признаването на Палестина, но трябва да определим нашите приоритети,“ каза Мелони пред журналисти в Ню Йорк, където на 24 септември ще говори пред Общото събрание на ООН.

          Тя уточни, че управляващата коалиция ще внесе в парламента предложение, поставящо две конкретни условия:

          „Освобождаването на заложниците и, разбира се, изключването на Хамас от всички правителствени процеси в Палестина.“

          Въпреки това премиерът изрази скептицизъм:

          „Лично продължавам да вярвам, че признаването на Палестина в отсъствието на държава с атрибути на суверенитет не решава проблема и не носи осезаеми резултати за палестинците.“

          Решението на Лондон, Париж, Отава, Канбера и още няколко държави да признаят палестинска държава беше определено като символичен акт, който обаче засилва натиска върху Израел, докато страната продължава военните действия в Газа.

          Мелони заема позиция, която я поставя в разрив с американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, но едновременно оставя Италия в по-умерена линия спрямо останалите западни държави.

          Италианският премиер Джордия Мелони заяви, че не е против признаването на палестинска държава, ако бъдат изпълнени две условия: освобождаване на всички заложници и изключване на Хамас от бъдещо правителство.

          - Реклама -

          Италия се въздържа от присъединяване към последните решения на Великобритания, Франция и други европейски държави за признаване на палестинска държава, предаде АФП.

          „Не съм против признаването на Палестина, но трябва да определим нашите приоритети,“ каза Мелони пред журналисти в Ню Йорк, където на 24 септември ще говори пред Общото събрание на ООН.

          Тя уточни, че управляващата коалиция ще внесе в парламента предложение, поставящо две конкретни условия:

          „Освобождаването на заложниците и, разбира се, изключването на Хамас от всички правителствени процеси в Палестина.“

          Въпреки това премиерът изрази скептицизъм:

          „Лично продължавам да вярвам, че признаването на Палестина в отсъствието на държава с атрибути на суверенитет не решава проблема и не носи осезаеми резултати за палестинците.“

          Решението на Лондон, Париж, Отава, Канбера и още няколко държави да признаят палестинска държава беше определено като символичен акт, който обаче засилва натиска върху Израел, докато страната продължава военните действия в Газа.

          Мелони заема позиция, която я поставя в разрив с американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, но едновременно оставя Италия в по-умерена линия спрямо останалите западни държави.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вучич и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха митата на Тръмп

          Красимир Попов -
          Сръбският президент Александър Вучич се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк в кулоарите на сесията на Общото събрание на...
          Политика

          България спира руския нефт и газ: дерогацията отпадна, идва пълен отказ до 2028 г.

          Красимир Попов -
          Отпадането на дерогацията спря вноса на руски нефт у нас. България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ. Това...
          Политика

          Макрон: Най-големият риск е „оцеляването на най-силния“

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон предупреди срещу допускането на подхода „оцеляване на най-силния“ в международните отношения. Думите му дойдоха по време на заседание на Общото...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions