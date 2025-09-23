Мелони: Италия може да признае палестинска държава, но при условия

Италианският премиер Джордия Мелони заяви, че не е против признаването на палестинска държава, ако бъдат изпълнени две условия: освобождаване на всички заложници и изключване на Хамас от бъдещо правителство.

Италия се въздържа от присъединяване към последните решения на Великобритания, Франция и други европейски държави за признаване на палестинска държава, предаде АФП.

„Не съм против признаването на Палестина, но трябва да определим нашите приоритети,“ каза Мелони пред журналисти в Ню Йорк, където на 24 септември ще говори пред Общото събрание на ООН.

Тя уточни, че управляващата коалиция ще внесе в парламента предложение, поставящо две конкретни условия:

„Освобождаването на заложниците и, разбира се, изключването на Хамас от всички правителствени процеси в Палестина.“

Въпреки това премиерът изрази скептицизъм:

„Лично продължавам да вярвам, че признаването на Палестина в отсъствието на държава с атрибути на суверенитет не решава проблема и не носи осезаеми резултати за палестинците.“

Решението на Лондон, Париж, Отава, Канбера и още няколко държави да признаят палестинска държава беше определено като символичен акт, който обаче засилва натиска върху Израел, докато страната продължава военните действия в Газа.

Мелони заема позиция, която я поставя в разрив с американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, но едновременно оставя Италия в по-умерена линия спрямо останалите западни държави.