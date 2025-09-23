Адвокат Методи Лалов, заедно с Георги Георгиев от гражданското сдружение БОЕЦ, подаде официално съобщение до Софийската градска прокуратура с искане за разследване на народния представител и лидер на ДПС Делян Пеевски за извършено престъпление от общ характер – хулиганство.

Сигналът е внесен днес, след като двамата изготвиха документа през почивните дни. В него се описват действията на Пеевски от 18 септември 2025 г., когато той публично отправи обидни квалификации към свои политически опоненти пред сградата на Народното събрание.

Според сигнала, в присъствието на депутати, граждани и медии, Пеевски е отправил остри и унизителни реплики към бившия депутат Кирил Петков и към съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.



Ето целия текст на съобщението:

„ДО

СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

sgp@prb.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за извършено престъпление от общ характер

от адв. Методи Лалов от САК, личен № 1900761310, ел. поща: m.lalov@kishkova.com и Сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“, ЕИК: 176949776, представлявано от Георги Георгиев – председател на УС, ел. поща: gdboec@abv.bg

Относно: извършено престъпление от общ характер от Делян Славчев Пеевски – народен представител и председател на ПП „ДПС“

§ Правно основание: чл. 205, ал. 1, вр. чл. 209, вр. чл. 208, т. 1 от НПК

Дами и господа прокурори от СГП,

На 18.09.2025 г., около 09:00 часа, пред сградата на Народното събрание, от страната на бул. „Княз Александър Дондуков“, народният представител и председател на ПП „ДПС“ Делян Славчев Пеевски, публично, в присъствието на други народни представители, граждани и представители на медии, прояви изключително агресивно вербално поведение, като отправи обидни квалификации към свои политически опоненти – бившия народен представител Кирил Петков от ПП „Продължаваме Промяната“: „Айде тичай при парапета, бе! При Лена, бе, при Лена, бе! Наркоман! Тичай при Лена! Наркоман!“ и към народния представител и председател на ПП „Продължаваме Промяната“ Асен Василев: „Абе, я отивай да те оправят у вас, как те оправят по пеньоар, бе! Всички знаеме, бе! Всички знаеме, бе! Погледни колко смешен си, бе!“

Това публично поведение на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Славчев Пеевски намери широко медийно отражение и такова в социалните мрежи, като видео беше качено и на страницата във Фейсбук на ПП „ДПС“ (ДПС Пресцентър), и по този начин стана достояние на значителен брой хора, включително и на подателите на настоящото съобщение.

Въз основа на описаната фактология може да се направи обоснован извод за извършено престъпление от общ характер против реда и общественото спокойствие, включително за неговия автор. Делян Славчев Пеевски, в качеството си на лице, заемащо отговорно обществено положение – народен представител и председател на парламентарно представената ПП „ДПС“ (парламентарна група „ДПС – Ново Начало“), извърши непристойни действия – публично в присъствието на значителен брой хора каза горепосочените думи и изрази, насочени към политически опоненти, единият от които – Асен Василев – е народен представител и председател на парламентарно представена политическа партия. Макар казаното да е насочено към публични лица към които поради това границите на допустимата критика са по-широки отколкото към обикновения гражданин, чрез него Делян Славчев Пеевски несъмнено и явно премина допустимите граници на свободата на изразяване на мнение. И това е така, тъй като използваните от Делян Славчев Пеевски думи и изрази по никакъв начин не допринасят към публичната дискусия по даден политически въпрос, чрез тях не се информира обществото за теми от обществена значимост и интерес и не се отправят съдържателни критики към поведението на конкретно публично лице в това му качество.

Нещо повече, използваният от Делян Славчев Пеевски език (същият употребява често подобен в публичните си изяви) е обективно неприличен и унижаващ и чрез него се изразява самоцелно оскърбително отношение на автора към други лица. Макар обективираните просташки думи и изрази да представляват персонална атака (защитата на пострадалите лица се осъществява по тяхна преценка и по частен ред и не е предмет на настоящото съобщение), в която прозират и лични мотиви на Делян Славчев Пеевски, чрез тях несъмнено се нарушава и общественият ред и се изразява явно неуважение към обществото(), тъй като същите са в явно противоречие с доброто възпитание и със стремежа за провеждане на спокоен, културен, аргументиран и съдържателен дебат по обществено значимите въпроси, при който е недопустимо да се засягат честта и достойнството на останалите граждани.

Макар правното квалифициране на извършеното от Делян Славчев Пеевски деяние да не е задължение на съобщаващите (арг. от чл. 211, ал. 2 и чл. 209, ал. 1 и ал. 2 от НПК), а да е дължимо от органите на досъдебното производство, доколкото в конкретния случай не просто са налице достатъчно данни, от които да се изведе юридическата квалификация, а категорични факти, следва да се посочи, че поведението на Делян Славчев Пеевски покрива признаците на престъпния състав по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 от НК – хулиганство, което се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

С оглед на гореизложеното и в изпълнение на задължението по чл. 205, ал. 1 от НПК, съобщаваме на органите на досъдебното производство за деянието, което осъществява състав на престъпление от общ характер. Настоящото съобщение до прокуратурата е законен повод по смисъла на чл. 208, т. 1 от НПК, а изложената в него фактическа обстановка съдържа достатъчно данни по смисъла на чл. 211, ал. 1, вр. чл. 207, ал. 1 от НПК, поради което прокуратурата следва да осъществи правомощията си по закон (право и задължение) и да образува досъдебно производство, в рамките на което да проведете обективно, пълно и всестранно разследване по реда на НПК.

Наясно сме, че прокуратурата страда от СПИН (Синдром на придобита институционална недостатъчност), който не й позволява да разследва олигарси, мафиоти и техните политически марионетки. Въпреки това подаваме настоящото съобщение в изпълнение на гражданския ни дълг и за да дадем възможност да се намери поне един прокурор, който да изпълни закона.

Адв. Методи Лалов …………………………………..………

Георги Георгиев …………………………………………………

председател на УС на Сдружение „БОЕЦ“