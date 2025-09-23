Мота: В Лудогорец винаги има напрежение да победим

Наставникът на Лудогорец – Руи Мота, даде пресконференция преди гостуването на Малмьо на старта в основната фаза на Лига Европа. Пред медиите в Швеция португалецът подчерта, че настроенията в клуба винаги се влияят от резултатите.

„В Лудогорец винаги има напрежение. Напрежение да победим. Ако не победиш, никой не е доволен. Всички искаме да продължим да побеждаваме – аз и всички други в клуба.“ - Реклама -

Той коментира и предстоящия съперник:

„Малмьо е отбор, който по принцип се състезава много добре в шампионата на Швеция, но Лига Европа е различен турнир. Утре ще опитат да изкарат гнева си срещу нас. Всички отбори имат амбиции, те ще забравят проблемите си и ще се хвърлят с всички сили в утрешния мач. Винаги говорим с футболистите, направили сме си нашия анализ, допитах се до шведските футболисти в Лудогорец.“

Наставникът изрази увереност в стратегията на отбора:

„Излизаме всеки мач за три точки. В Лига Европа има много добри отбори, но ние сме от тези отбори. Излизаме за победа във всеки мач. Знаем, че Малмьо има много физически качества, позиционират се добре, имат добри индивидуалности, но се надявам стратегията ни да сработи. Избирам добър резултат пред добро представяне.“

Той допълни, че Лудогорец разчита на сериозен анализ:

„Малмьо не е само индивидуалности – много добър тим са. Направили сме анализ, имаме концепция, надявам се утре да я покажем. Каквото съм получил като информация от двамата ни шведски играчи, си остава между нас, разбира се.“

Предстоящият трети двубой между Малмьо и Лудогорец от историята на съперничеството им е насрочен за 22:00 часа българско време в сряда.