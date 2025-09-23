Мота: В Лудогорец винаги има напрежение да победим

Наставникът на Лудогорец – Руи Мота, даде пресконференция преди гостуването на Малмьо на старта в основната фаза на Лига Европа. Пред медиите в Швеция португалецът подчерта, че настроенията в клуба винаги се влияят от резултатите.
Той коментира и предстоящия съперник:
Наставникът изрази увереност в стратегията на отбора:
Той допълни, че Лудогорец разчита на сериозен анализ:
Предстоящият трети двубой между Малмьо и Лудогорец от историята на съперничеството им е насрочен за 22:00 часа българско време в сряда.
Наставникът на Лудогорец – Руи Мота, даде пресконференция преди гостуването на Малмьо на старта в основната фаза на Лига Европа. Пред медиите в Швеция португалецът подчерта, че настроенията в клуба винаги се влияят от резултатите.
Той коментира и предстоящия съперник:
Наставникът изрази увереност в стратегията на отбора:
Той допълни, че Лудогорец разчита на сериозен анализ:
Предстоящият трети двубой между Малмьо и Лудогорец от историята на съперничеството им е насрочен за 22:00 часа българско време в сряда.