Мотористи простреляха мъж пред гараж в столичния квартал „Бояна“

Мъж бе прострелян тази вечер пред гараж в столичния квартал „Бояна“, съобщи БНТ.

- Реклама -

По неофициална информация пострадалият се занимава с ВиК услуги, а гаражът му е бил пълен с тръби и части за ВиК.

Източници твърдят, че засега няма данни той да е криминално проявен. Предполага се, че е използвано малокалибрено оръжие.

Очевидци разказват, че мотористите са били двама, като на единия мотор са се возили двама души.

Пострадалият е настанен в болница и е без опасност за живота.