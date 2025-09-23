Мотористи простреляха мъж пред гараж в столичния квартал „Бояна“

Мъж бе прострелян тази вечер пред гараж в столичния квартал „Бояна“, съобщи БНТ.
По неофициална информация пострадалият се занимава с ВиК услуги, а гаражът му е бил пълен с тръби и части за ВиК.
Източници твърдят, че засега няма данни той да е криминално проявен. Предполага се, че е използвано малокалибрено оръжие.
Очевидци разказват, че мотористите са били двама, като на единия мотор са се возили двама души.
Пострадалият е настанен в болница и е без опасност за живота.
