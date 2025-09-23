НА ЖИВО
          МВФ: България трябва да реформира данъчната си система и да затегне фиска

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Ще скочат ли данъците у нас? Днес се очаква Международният валутен фонд (МВФ) да представи финалните си изводи от последната мисия за наблюдение над България. Очакванията са за препоръки, които могат сериозно да повлияят на бъдещата фискална и социална политика на страната.

          Още в петък от Фонда отчетоха, че България трябва да премине към прогресивно данъчно облагане, да премахне тавана на максималния осигурителен доход, както и да увеличи вноските за пенсионно осигуряване. Наред с това, МВФ подчерта необходимостта от по-стриктен контрол върху разходите за заплати в публичния сектор.

          В изводите си експертите препоръчват на страната да води политика на фискална консолидация, насочена към дългосрочна устойчивост на бюджета и стабилност на социалната система.

