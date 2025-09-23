НА ЖИВО
          НАСА планира пилотирана мисия около Луната в началото на 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          НАСА обяви, че е на път да изпрати астронавти в орбита около Луната в началото на 2026 г., като част от мисията Artemis 2. Това ще бъде първото пътуване на екипаж около естествения ни спътник от повече от половин век.

          След многобройни забавяния пилотираната мисия е насрочена най-късно за април 2026 г., а е възможно да стартира още през февруари, съобщи АФП.

          „Ние възнамеряваме да спазим този ангажимент,“ заяви Лейкиша Хокинс, висш служител на НАСА.

          Екипажът ще включва трима американски астронавти и един канадец. Те ще обиколят Луната, но няма да кацнат – това е целта на следващата мисия, Artemis 3.

          Програмата Artemis цели завръщане на хората на Луната, като в дългосрочен план се предвижда изграждането на бази там. Междувременно Китай развива конкурентна инициатива и планира първа пилотирана мисия до 2030 г.

          Вторият мандат на американския президент Доналд Тръмп засили натиска върху НАСА да ускори програмата. Републиканският лидер, който стартира Artemis още в първия си мандат, настоява за възможно най-бързо завръщане на Луната и последваща стъпка към Марс.

          Администрацията му вече определя това съперничество като „втора космическа надпревара“, в аналогия със съревнованието между САЩ и СССР през Студената война.

          „Съществува желание да се върнем на повърхността на Луната и да бъдем първите, които ще го направят. Но целта на НАСА е да го постигнем безопасно,“ подчерта Хокинс.

