НАТО разполага турската система MEROPS в Полша и Румъния заради руски дронове

НАТО ще разположи турската система за въздушно наблюдение MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) в Полша и Румъния на фона на нарастваща тревога от нарушения на въздушното пространство от руски дронове.

Мярката идва след като полските власти съобщиха за 19 нарушения на въздушното пространство в нощта на 9–10 септември, което засили призивите за по-строго наблюдение по източния фланг на Алианса.

MEROPS е разработена от турската отбранителна компания Aselsan и може да се монтира на хеликоптери и дронове. Тя е способна да засича вражески системи дори през облаци и прах. Системата бе представена публично за първи път през 2022 г.

Обучението за работа с MEROPS ще започне още следващата седмица с подкрепата на Украйна, съобщи ДПА.

Анализатори подчертават, че разполагането на технологията ще засили капацитета за ранно предупреждение и ще ускори реакциите срещу заплахи от дронове – явление, което вече е траен елемент от войната на Русия в Украйна и има отражение върху съседните държави.