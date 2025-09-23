НА ЖИВО
          НАТО разполага турската система MEROPS в Полша и Румъния заради руски дронове

          Снимка: IBNA 2025
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          НАТО ще разположи турската система за въздушно наблюдение MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) в Полша и Румъния на фона на нарастваща тревога от нарушения на въздушното пространство от руски дронове.

          Мярката идва след като полските власти съобщиха за 19 нарушения на въздушното пространство в нощта на 9–10 септември, което засили призивите за по-строго наблюдение по източния фланг на Алианса.

          MEROPS е разработена от турската отбранителна компания Aselsan и може да се монтира на хеликоптери и дронове. Тя е способна да засича вражески системи дори през облаци и прах. Системата бе представена публично за първи път през 2022 г.

          Обучението за работа с MEROPS ще започне още следващата седмица с подкрепата на Украйна, съобщи ДПА.

          Анализатори подчертават, че разполагането на технологията ще засили капацитета за ранно предупреждение и ще ускори реакциите срещу заплахи от дронове – явление, което вече е траен елемент от войната на Русия в Украйна и има отражение върху съседните държави.

