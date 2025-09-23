НА ЖИВО
      вторник, 23.09.25
          Обезглавиха чучело, наподобяващо Илон Мъск (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          На музикалния фестивал Riot Fest в Чикаго този уикенд хеви метъл групата Gwar предизвика бурни реакции с провокативното си изпълнение. На сцената музикантите инсценираха обезглавяване на чучело, наподобяващо предприемача Илон Мъск.

          Манекенът беше облечен в тениска и яке с надпис „Департамент за ефективност на правителството“, символично напомнящи за публичния имидж на милиардера. При обезглавяването от него бликна изкуствена кръв, която заля част от публиката – характерен ефект за шоутата на групата.

          Не само Мъск беше във фокуса на сатиричния номер – по време на друго изпълнение подобна „съдба“ сполетя и чучело на президента Доналд Тръмп. Фенове припомниха, че в минали участия на групата са били „обезглавявани“ и фигури, наподобяващи тогавашния президент Джо Байдън.

          Фестивалът се проведе в уикенд, белязан от политическо напрежение в САЩ. В Аризона повече от 100 000 души участваха във възпоменание за Чарли Кърк, чието убийство предизвика силна вълна от призиви към намаляване на агресивната политическа реторика.

          Gwar е известна с шокиращите си сценични представления, които често комбинират политическа сатира с театрални ефекти. Но този път символичните „обезглавявания“ породиха дебат за границите на провокацията и за влиянието на подобни изпълнения в момент на силно обществено напрежение в САЩ.

