Обезглавиха чучело, наподобяващо Илон Мъск (ВИДЕО)

На музикалния фестивал Riot Fest в Чикаго този уикенд хеви метъл групата Gwar предизвика бурни реакции с провокативното си изпълнение. На сцената музикантите инсценираха обезглавяване на чучело, наподобяващо предприемача Илон Мъск.

Манекенът беше облечен в тениска и яке с надпис „Департамент за ефективност на правителството“, символично напомнящи за публичния имидж на милиардера. При обезглавяването от него бликна изкуствена кръв, която заля част от публиката – характерен ефект за шоутата на групата.

Не само Мъск беше във фокуса на сатиричния номер – по време на друго изпълнение подобна „съдба“ сполетя и чучело на президента Доналд Тръмп. Фенове припомниха, че в минали участия на групата са били „обезглавявани“ и фигури, наподобяващи тогавашния президент Джо Байдън.

Saw a friend’s video from Riot Fest—GWAR mock-beheaded Elon Musk on stage. That’s not edgy, it’s grotesque and reckless and normalizes violence against a real person. This is not okay. Riot Fest and GWAR crossed a major line. #RiotFest #GWAR #ElonMusk @RiotFest @gwar @elonmusk @X pic.twitter.com/ngr0GRVbP9 — karen (@hottakekaren) September 20, 2025

Фестивалът се проведе в уикенд, белязан от политическо напрежение в САЩ. В Аризона повече от 100 000 души участваха във възпоменание за Чарли Кърк, чието убийство предизвика силна вълна от призиви към намаляване на агресивната политическа реторика.

Gwar е известна с шокиращите си сценични представления, които често комбинират политическа сатира с театрални ефекти. Но този път символичните „обезглавявания“ породиха дебат за границите на провокацията и за влиянието на подобни изпълнения в момент на силно обществено напрежение в САЩ.