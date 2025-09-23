Община Дупница обяви смъртта на изчезналия преди повече от пет години Янек Миланов

Община Дупница публикува на официалния си сайт съобщение за смъртта на Янек Миланов, който изчезна безследно преди повече от пет години. Решението е взето по молба на неговия брат – Марио Миланов.

В съобщението се припомня, че на 31 юли 2019 г. след 22:30 ч. Янек Миланов, роден на 10 юни 1977 г., е напуснал жилището си в Дупница и оттогава няма никаква следа от него. Въпреки предприетите мащабни действия по издирването, той не е открит и не са получени известия за местонахождението му.

Миланов беше обявен и за общодържавно издирване, но без резултат.