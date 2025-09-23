НА ЖИВО
          Окончателно: Осъдиха Калина Сакскобургготска

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Софийският окръжен съд окончателно призна за виновна Калина Сакскобургготска по обвинение за шофиране след употреба на алкохол. Магистратите потвърдиха решението на Районния съд в Самоков от април 2024 г., с което тя получи 8-месечна условна присъда и глоба от 200 лева.

          Освен това Сакскобургготска е осъдена да заплати 17 953 лева – сумата, равняваща се на стойността на автомобила, който е управлявала. Ако колата беше нейна собственост, тя щеше да бъде конфискувана. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

          Дъщерята на бившия премиер и наследник на българските царе Симеон Сакскобургготски бе засечена на 19 август 2023 г. в „Боровец“, в района на хотел „Мура“, след като предизвика лека катастрофа без пострадали.

          Според първоначалната информация на МВР, Сакскобургготска е била придружена от полицаи, за да даде кръвна проба. Впоследствие обаче прокуратурата съобщи, че тя е отказала, а пробата с дрегер е отчела 1,5 промила алкохол в издишания въздух. Именно този резултат е използван като доказателство в съда.

          И двете съдебни инстанции приеха фактите за безспорно доказани и постановиха влизане в сила на присъдата.

