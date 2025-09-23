Окончателно: Осъдиха Калина Сакскобургготска

Софийският окръжен съд окончателно призна за виновна Калина Сакскобургготска по обвинение за шофиране след употреба на алкохол. Магистратите потвърдиха решението на Районния съд в Самоков от април 2024 г., с което тя получи 8-месечна условна присъда и глоба от 200 лева.

Освен това Сакскобургготска е осъдена да заплати 17 953 лева – сумата, равняваща се на стойността на автомобила, който е управлявала. Ако колата беше нейна собственост, тя щеше да бъде конфискувана. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Дъщерята на бившия премиер и наследник на българските царе Симеон Сакскобургготски бе засечена на 19 август 2023 г. в „Боровец“, в района на хотел „Мура“, след като предизвика лека катастрофа без пострадали.

Според първоначалната информация на МВР, Сакскобургготска е била придружена от полицаи, за да даде кръвна проба. Впоследствие обаче прокуратурата съобщи, че тя е отказала, а пробата с дрегер е отчела 1,5 промила алкохол в издишания въздух. Именно този резултат е използван като доказателство в съда.

И двете съдебни инстанции приеха фактите за безспорно доказани и постановиха влизане в сила на присъдата.