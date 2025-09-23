ООН: Руски власти системно изтезават цивилни в окупираните територии на Украйна

Новоразпространен доклад на Службата на ООН по правата на човека, публикуван във вторник, описва подробно широко разпространените случаи на изтезания, малтретиране и произволни задържания на украински граждани от страна на руските власти в окупираните територии от 2022 г. насам.

- Реклама -

Според документа, руските сили систематично подлагат украински цивилни на физическо и психическо насилие, включително сексуално насилие, като част от практика, която ООН определя като „широко разпространена и системна“.

Докладът е изготвен въз основа на интервюта с 215 освободени задържани, проведени от юни 2023 г. насам. Повечето от тях съобщават за жестоки побои, използване на електрошок, симулации на екзекуции, сексуално насилие и заплахи срещу тях и техните близки. Описани са и нечовешки условия на задържане – липса на храна, вода и медицинска помощ.

ООН остро критикува и прилагането на руското наказателно законодателство в окупираните украински територии, подчертавайки, че това е в нарушение на международното хуманитарно право. В доклада се посочва, че тези действия водят до масови произволни арести и възможни насилствени изчезвания. Много от семействата на задържаните нямат информация за тяхната съдба или местонахождение.

„Кумулативният ефект от тези мерки, съчетан с липсата на отчетност, е лишил много украински цивилни граждани от ефективната защита на закона по време на задържането им и е допринесъл за създаването на репресивна среда и атмосфера на страх в окупираната територия на Украйна“, посочва ООН.

Украинските власти изчисляват, че около 1800 цивилни все още са задържани от Русия, като Службата на ООН по правата на човека отбелязва, че действителният брой „вероятно е значително по-висок“.

„Нашият доклад разкрива нарушенията на правата на човека, нанесени на задържаните цивилни лица“, заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Волкер Турк. Той подчерта, че правата на задържаните „трябва да бъдат приоритет във всички мирни преговори“.

Той припомни, че цивилните лица трябва винаги да бъдат третирани хуманно и могат да бъдат задържани само при наличие на законови основания, съгласно международното право. „Те трябва да бъдат освободени незабавно, щом тези основания престанат да съществуват“, подчерта той.

Към момента няма официална реакция от Москва на доклада на Службата на ООН по правата на човека.