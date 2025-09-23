НА ЖИВО
          Осман Дембеле спечели дуела с Ламин Ямал и грабна Златната топка!

          На трето място в престижната класация се оказа португалският халф Витиня

          Снимка: БГНЕС
          Френският нападател Усман Дембеле спечели най-престижната индивидуална награда във футбола „Златната топка“! Това се случи на специална церемония в Париж. Дембеле грабна приза след като изигра водеща роля в отбора на Пари Сен Жермен, който спечели Шампионската лига миналия сезон.

          28-годишният играч изпревари сензацията на Барселона и Испания Ламин Ямал, като по този начин наследи халфа на Манчестър Сити Родри. В класацията за тези година на трети място се класира Витиня (ПСЖ).

          През изминалата кампания Дембеле вкара 8 гола и реализира шест асистенции в ШЛ. Освен това Осман записа 21 попадения и 6 завършващи подавания във френското първенство.

          Утешителна награда за Ламин Ямал се оказа спечелването на трофея Kopa, който се връчва за най-добър играч до 21 години. Наставникът на Дембеле в Пари Сен Жермен Луис Енрике стана треньор на годината. А нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш спечели наградата „Герд Мюлер“ – приз за най-добър голмайстор.

