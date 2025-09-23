НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Османи: Президентът Тръмп предотврати ескалация от страна на Сърбия през май

          0
          44
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Косово Вьоса Османи заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изиграл ключова роля в предотвратяването на опит за ескалация от страна на Сърбия през май тази година. Това тя каза в интервю за Фокс Нюз.

          - Реклама -

          Османи припомни актове на сръбска агресия, включително инцидента в Банска, Звечан през септември 2023 г., както и последните опити за напрежение през май 2025 г., които според нея са били овладени благодарение на сътрудничеството с НАТО.

          „Миналия май имаше нов опит за избухване на напрежение и тази администрация свърши чудесна работа в предотвратяването на ескалацията. Президентът (Тръмп – бел.ред.) винаги е бил лидер, който говори ясно, силно и с убеденост. Президентът Тръмп беше много успешен в защитата срещу ескалация и злонамерени действия,“ каза Османи.

          Тя подчерта решаващата роля на САЩ за независимостта и сигурността на Косово:

          „Днес ние съществуваме като свободен и суверенен народ, защото САЩ не стояха безучастни, не затвориха очи пред нашето страдание, докато преживявахме геноцид, а ни спасиха и повярваха в правото ни да бъдем свободни.“

          По думите ѝ над 90% от гражданите на Косово са проамерикански настроени и подкрепят силен съюз с Вашингтон.

          „Сърбия иска да се вкопчи в миналото и от време на време се опитва да създава проблеми в региона,“ допълни косовският президент.

          Османи вече беше заявявала, че разполага с „надеждна информация“, че Тръмп е предотвратил възможна ескалация на напрежението от страна на Белград срещу Косово.

          Президентът на Косово Вьоса Османи заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изиграл ключова роля в предотвратяването на опит за ескалация от страна на Сърбия през май тази година. Това тя каза в интервю за Фокс Нюз.

          - Реклама -

          Османи припомни актове на сръбска агресия, включително инцидента в Банска, Звечан през септември 2023 г., както и последните опити за напрежение през май 2025 г., които според нея са били овладени благодарение на сътрудничеството с НАТО.

          „Миналия май имаше нов опит за избухване на напрежение и тази администрация свърши чудесна работа в предотвратяването на ескалацията. Президентът (Тръмп – бел.ред.) винаги е бил лидер, който говори ясно, силно и с убеденост. Президентът Тръмп беше много успешен в защитата срещу ескалация и злонамерени действия,“ каза Османи.

          Тя подчерта решаващата роля на САЩ за независимостта и сигурността на Косово:

          „Днес ние съществуваме като свободен и суверенен народ, защото САЩ не стояха безучастни, не затвориха очи пред нашето страдание, докато преживявахме геноцид, а ни спасиха и повярваха в правото ни да бъдем свободни.“

          По думите ѝ над 90% от гражданите на Косово са проамерикански настроени и подкрепят силен съюз с Вашингтон.

          „Сърбия иска да се вкопчи в миналото и от време на време се опитва да създава проблеми в региона,“ допълни косовският президент.

          Османи вече беше заявявала, че разполага с „надеждна информация“, че Тръмп е предотвратил възможна ескалация на напрежението от страна на Белград срещу Косово.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вучич и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха митата на Тръмп

          Красимир Попов -
          Сръбският президент Александър Вучич се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк в кулоарите на сесията на Общото събрание на...
          Политика

          България спира руския нефт и газ: дерогацията отпадна, идва пълен отказ до 2028 г.

          Красимир Попов -
          Отпадането на дерогацията спря вноса на руски нефт у нас. България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ. Това...
          Политика

          Макрон: Най-големият риск е „оцеляването на най-силния“

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон предупреди срещу допускането на подхода „оцеляване на най-силния“ в международните отношения. Думите му дойдоха по време на заседание на Общото...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions