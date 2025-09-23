Османи: Президентът Тръмп предотврати ескалация от страна на Сърбия през май

Президентът на Косово Вьоса Османи заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изиграл ключова роля в предотвратяването на опит за ескалация от страна на Сърбия през май тази година. Това тя каза в интервю за Фокс Нюз.
- Реклама -
Османи припомни актове на сръбска агресия, включително инцидента в Банска, Звечан през септември 2023 г., както и последните опити за напрежение през май 2025 г., които според нея са били овладени благодарение на сътрудничеството с НАТО.
Тя подчерта решаващата роля на САЩ за независимостта и сигурността на Косово:
По думите ѝ над 90% от гражданите на Косово са проамерикански настроени и подкрепят силен съюз с Вашингтон.
Османи вече беше заявявала, че разполага с „надеждна информация“, че Тръмп е предотвратил възможна ескалация на напрежението от страна на Белград срещу Косово.
Президентът на Косово Вьоса Османи заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изиграл ключова роля в предотвратяването на опит за ескалация от страна на Сърбия през май тази година. Това тя каза в интервю за Фокс Нюз.
- Реклама -
Османи припомни актове на сръбска агресия, включително инцидента в Банска, Звечан през септември 2023 г., както и последните опити за напрежение през май 2025 г., които според нея са били овладени благодарение на сътрудничеството с НАТО.
Тя подчерта решаващата роля на САЩ за независимостта и сигурността на Косово:
По думите ѝ над 90% от гражданите на Косово са проамерикански настроени и подкрепят силен съюз с Вашингтон.
Османи вече беше заявявала, че разполага с „надеждна информация“, че Тръмп е предотвратил възможна ескалация на напрежението от страна на Белград срещу Косово.