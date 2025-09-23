Османи: Президентът Тръмп предотврати ескалация от страна на Сърбия през май

Президентът на Косово Вьоса Османи заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изиграл ключова роля в предотвратяването на опит за ескалация от страна на Сърбия през май тази година. Това тя каза в интервю за Фокс Нюз.

Османи припомни актове на сръбска агресия, включително инцидента в Банска, Звечан през септември 2023 г., както и последните опити за напрежение през май 2025 г., които според нея са били овладени благодарение на сътрудничеството с НАТО.

„Миналия май имаше нов опит за избухване на напрежение и тази администрация свърши чудесна работа в предотвратяването на ескалацията. Президентът (Тръмп – бел.ред.) винаги е бил лидер, който говори ясно, силно и с убеденост. Президентът Тръмп беше много успешен в защитата срещу ескалация и злонамерени действия,“ каза Османи.

Тя подчерта решаващата роля на САЩ за независимостта и сигурността на Косово:

„Днес ние съществуваме като свободен и суверенен народ, защото САЩ не стояха безучастни, не затвориха очи пред нашето страдание, докато преживявахме геноцид, а ни спасиха и повярваха в правото ни да бъдем свободни.“

По думите ѝ над 90% от гражданите на Косово са проамерикански настроени и подкрепят силен съюз с Вашингтон.

„Сърбия иска да се вкопчи в миналото и от време на време се опитва да създава проблеми в региона,“ допълни косовският президент.

Османи вече беше заявявала, че разполага с „надеждна информация“, че Тръмп е предотвратил възможна ескалация на напрежението от страна на Белград срещу Косово.