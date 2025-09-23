Освободиха принудително мобилизирания Любомир Киров от Сандански

28-годишният Любомир Киров от Сандански, който беше принудително мобилизиран от украинските власти, е освободен и в момента е в безопасност, съобщиха източници на NOVA.

Любомир живее в Одеса от 2018 г., където се грижи за болната си баба. Според баща му младият мъж е инвалид, тъй като едната му ръка е силно увредена.

„И неспециалист ще види, че ръката му е негодна. Той не може да я свива въобще. Не може да я използва. Не знам как ще воюва. С какво ще воюва? Нищо нямаше да им коства да ни върнат това момче. Нищо. То няма да им реши войната, още повече, че е негоден да носи военна служба“, заяви бащата на Киров пред NOVA.

Бащата разказа, че на 1 септември синът му бил отвлечен пред къщата на майка му:

„Излиза на улицата да подиша малко въздух. Излиза и не се прибира. След 15-20 минути майка му чува някакъв шум отвън. Излиза и го няма.“

От Министерството на външните работи потвърдиха, че Любомир Киров има двойно гражданство – българско и украинско.

В позиция на ведомството се подчертава:

„Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.“

МВнР уверява, че поддържа постоянен контакт със семейството и украинските институции:

„Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права.“

Външният министър Георг Георгиев, който е в Ню Йорк, подчерта, че България ще направи всичко възможно да гарантира правата на своя гражданин, но припомни, че задълженията към Украйна остават в сила заради двойното му гражданство.