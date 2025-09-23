Освободиха принудително мобилизирания Любомир Киров от Сандански

28-годишният Любомир Киров от Сандански, който беше принудително мобилизиран от украинските власти, е освободен и в момента е в безопасност, съобщиха източници на NOVA.
Любомир живее в Одеса от 2018 г., където се грижи за болната си баба. Според баща му младият мъж е инвалид, тъй като едната му ръка е силно увредена.
Бащата разказа, че на 1 септември синът му бил отвлечен пред къщата на майка му:
От Министерството на външните работи потвърдиха, че Любомир Киров има двойно гражданство – българско и украинско.
В позиция на ведомството се подчертава:
МВнР уверява, че поддържа постоянен контакт със семейството и украинските институции:
Външният министър Георг Георгиев, който е в Ню Йорк, подчерта, че България ще направи всичко възможно да гарантира правата на своя гражданин, но припомни, че задълженията към Украйна остават в сила заради двойното му гражданство.
РАЗБРАХТЕ ЛИ ЗА КАКВО СТАВА ДУМА ?= УКРАИНСКАТА ПРЕСТЪПНА ВЛАСТ ПОКАЗВА МУСКУЛИ В БЪЛГАРИЯ , ЧЛЕНКА НА НАТО. ЗЕЛЕНСКИ, УМНАТА , ЧЕ ДНИТЕ ТИ СА ПРЕБРОЕНИ..И НА ТАКИВА МУШМОРОЦИ , КАТО ТЕБЕ ..РАЗБРА ЛИ ?!