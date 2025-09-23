НА ЖИВО
          Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водната криза

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Над 260 000 души в 89 общини в България са засегнати от нарушения във водоподаването, показват последните официални данни. Очаква се темата да бъде сред основните акценти в днешното заседание на парламента.

          Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще започне обсъждането на нов законопроект за водоснабдяването и канализацията. Той предвижда ясни правила и правомощия за управлението на ВиК сектора, както и конкретни изисквания за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на системите и услугите.

          Желязков от Ню Йорк: Най-големите победи на България идват от единството Желязков от Ню Йорк: Най-големите победи на България идват от единството

          Сред ключовите промени е и обединяването на отделните обособени територии в рамките на едно ВиК дружество, с цел по-добра ефективност и контрол.

