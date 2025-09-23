Пауъл: Твърде бързото намаляване на лихвите може да поддържа инфлацията висока

Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл предупреди, че прекалено бързото намаляване на лихвените проценти може да задържи инфлацията висока и дори да наложи ново повишаване на лихвите по-късно.

В реч в Роуд Айлънд той подчерта:

„Няма безрисков път напред.“

Пауъл обясни, че Федералният резерв трябва да балансира между опасността от упорита инфлация и риска от ненужно отслабване на пазара на труда.

Изказването му дойде след първото за годината понижение на основния лихвен процент с 25 базисни пункта – ход, който бе широко очакван. То обаче подчерта трудната задача на Фед: поддържане на ценова стабилност и максимална заетост.

„Твърде агресивно облекчаване може да остави задачата с инфлацията недовършена, докато твърде дълго задържане на рестриктивна политика може ненужно да отслаби трудовия пазар,“ заяви Пауъл.

Решението за намаляване на лихвите не бе единодушно – новият управител Стивън Миран, назначен от Доналд Тръмп, гласува против, настоявайки за по-голямо намаление от 50 базисни пункта. Част от останалите членове на борда също се обявиха против повече понижения въпреки прогнозите за още две до края на годината.

Пауъл увери, че Федералният резерв ще гарантира, че ефектът от новите мита на Тръмп няма да се превърне в траен инфлационен натиск. Той допълни, че несигурността около траекторията на инфлацията остава висока, докато рисковете за пазара на труда се увеличават, а икономическите последици от промените в търговската, имиграционната и фискалната политика тепърва ще се проявяват.