НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Пауъл: Твърде бързото намаляване на лихвите може да поддържа инфлацията висока

          0
          14
          Снимка: Shawn Thew / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл предупреди, че прекалено бързото намаляване на лихвените проценти може да задържи инфлацията висока и дори да наложи ново повишаване на лихвите по-късно.

          - Реклама -

          В реч в Роуд Айлънд той подчерта:

          „Няма безрисков път напред.“

          Пауъл обясни, че Федералният резерв трябва да балансира между опасността от упорита инфлация и риска от ненужно отслабване на пазара на труда.

          Изказването му дойде след първото за годината понижение на основния лихвен процент с 25 базисни пункта – ход, който бе широко очакван. То обаче подчерта трудната задача на Фед: поддържане на ценова стабилност и максимална заетост.

          „Твърде агресивно облекчаване може да остави задачата с инфлацията недовършена, докато твърде дълго задържане на рестриктивна политика може ненужно да отслаби трудовия пазар,“ заяви Пауъл.

          Решението за намаляване на лихвите не бе единодушно – новият управител Стивън Миран, назначен от Доналд Тръмп, гласува против, настоявайки за по-голямо намаление от 50 базисни пункта. Част от останалите членове на борда също се обявиха против повече понижения въпреки прогнозите за още две до края на годината.

          Пауъл увери, че Федералният резерв ще гарантира, че ефектът от новите мита на Тръмп няма да се превърне в траен инфлационен натиск. Той допълни, че несигурността около траекторията на инфлацията остава висока, докато рисковете за пазара на труда се увеличават, а икономическите последици от промените в търговската, имиграционната и фискалната политика тепърва ще се проявяват.

          Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл предупреди, че прекалено бързото намаляване на лихвените проценти може да задържи инфлацията висока и дори да наложи ново повишаване на лихвите по-късно.

          - Реклама -

          В реч в Роуд Айлънд той подчерта:

          „Няма безрисков път напред.“

          Пауъл обясни, че Федералният резерв трябва да балансира между опасността от упорита инфлация и риска от ненужно отслабване на пазара на труда.

          Изказването му дойде след първото за годината понижение на основния лихвен процент с 25 базисни пункта – ход, който бе широко очакван. То обаче подчерта трудната задача на Фед: поддържане на ценова стабилност и максимална заетост.

          „Твърде агресивно облекчаване може да остави задачата с инфлацията недовършена, докато твърде дълго задържане на рестриктивна политика може ненужно да отслаби трудовия пазар,“ заяви Пауъл.

          Решението за намаляване на лихвите не бе единодушно – новият управител Стивън Миран, назначен от Доналд Тръмп, гласува против, настоявайки за по-голямо намаление от 50 базисни пункта. Част от останалите членове на борда също се обявиха против повече понижения въпреки прогнозите за още две до края на годината.

          Пауъл увери, че Федералният резерв ще гарантира, че ефектът от новите мита на Тръмп няма да се превърне в траен инфлационен натиск. Той допълни, че несигурността около траекторията на инфлацията остава висока, докато рисковете за пазара на труда се увеличават, а икономическите последици от промените в търговската, имиграционната и фискалната политика тепърва ще се проявяват.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Силяновска: Дори да направим реформи, преговорите с ЕС зависят от съседите

          Красимир Попов -
          Македонският президент Гордана Силяновска-Давкова заяви, че пътят на Северна Македония към Европейския съюз не зависи единствено от вътрешните реформи, а и от позицията на...
          Общество

          Освободиха принудително мобилизирания Любомир Киров от Сандански

          Красимир Попов -
          28-годишният Любомир Киров от Сандански, който беше принудително мобилизиран от украинските власти, е освободен и в момента е в безопасност, съобщиха източници на NOVA. Любомир...
          Политика

          Османи: Президентът Тръмп предотврати ескалация от страна на Сърбия през май

          Красимир Попов -
          Президентът на Косово Вьоса Османи заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изиграл ключова роля в предотвратяването на опит за ескалация от страна на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions