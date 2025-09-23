НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Петима пострадаха при инциденти с колело, автобус, мотопед и тротинетки в Бургаско

          0
          7
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Петима души, включително 11-годишно дете, пострадаха при пътнотранспортни произшествия в Бургаска област през последните дни, съобщават от полицията.

          - Реклама -

          11-годишен велосипедист е блъснат вечерта на 19 септември на кръстовището на улиците „Ангел Димитров“ и „Георги Казаков – Даскала“ в бургаския квартал Сарафово. Детето е получило охлузни рани.

          51-годишна кондукторка е с фрактура на ребра, след като градски автобус рязко спира в района на автогарата в Слънчев бряг. Жената е настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас.

          Двама души са пострадали при инциденти с електрически тротинетки:

          • 17-годишен младеж от Китен е с охлузвания и натъртвания след падане при движение с несъобразена скорост в Приморско.
          • 49-годишен бургазлия е с подобни наранявания, след като се блъска в лек автомобил на кръстовището на ул. „Княз Александър Батенберг“ и пл. „Железопътна гара“ в Бургас.

          20-годишен моторист от Бургас е пострадал при инцидент на пътя Бургас – Средец, след като автомобил отнема предимството му при ляв завой и го блъска. Младежът е с болки в крака и охлузвания, прегледан е и е отказал хоспитализация.

          Петима души, включително 11-годишно дете, пострадаха при пътнотранспортни произшествия в Бургаска област през последните дни, съобщават от полицията.

          - Реклама -

          11-годишен велосипедист е блъснат вечерта на 19 септември на кръстовището на улиците „Ангел Димитров“ и „Георги Казаков – Даскала“ в бургаския квартал Сарафово. Детето е получило охлузни рани.

          51-годишна кондукторка е с фрактура на ребра, след като градски автобус рязко спира в района на автогарата в Слънчев бряг. Жената е настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас.

          Двама души са пострадали при инциденти с електрически тротинетки:

          • 17-годишен младеж от Китен е с охлузвания и натъртвания след падане при движение с несъобразена скорост в Приморско.
          • 49-годишен бургазлия е с подобни наранявания, след като се блъска в лек автомобил на кръстовището на ул. „Княз Александър Батенберг“ и пл. „Железопътна гара“ в Бургас.

          20-годишен моторист от Бургас е пострадал при инцидент на пътя Бургас – Средец, след като автомобил отнема предимството му при ляв завой и го блъска. Младежът е с болки в крака и охлузвания, прегледан е и е отказал хоспитализация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Трагедия във Варненско: Мотоциклетист загина след удар в дърво

          Антония Лазарова -
          45-годишен мотоциклетист загина при катастрофа във Варненско, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 22 септември между
          Общество

          Равносметката за лято 2025: Успешен сезон и ръст на туристите

          Новинарски Екип -
          Колкото и да не ни се иска, лятото на 2025 г. вече е в историята, а туристическият бранш прави своята равносметка.
          Крими

          Голям удар в Петрич! Задържаха емблематичен наркодилър с близо 100 000 лв.

          Антония Лазарова -
          При претърсване в дома му криминалистите откриха значително количество кокаин, както и близо 100 000 лева в брой. Разследването продължава, като се

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions