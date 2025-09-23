Петима пострадаха при инциденти с колело, автобус, мотопед и тротинетки в Бургаско

Петима души, включително 11-годишно дете, пострадаха при пътнотранспортни произшествия в Бургаска област през последните дни, съобщават от полицията.

- Реклама -

11-годишен велосипедист е блъснат вечерта на 19 септември на кръстовището на улиците „Ангел Димитров“ и „Георги Казаков – Даскала“ в бургаския квартал Сарафово. Детето е получило охлузни рани.

51-годишна кондукторка е с фрактура на ребра, след като градски автобус рязко спира в района на автогарата в Слънчев бряг. Жената е настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас.

Двама души са пострадали при инциденти с електрически тротинетки:

17-годишен младеж от Китен е с охлузвания и натъртвания след падане при движение с несъобразена скорост в Приморско .

е с след падане при движение с несъобразена скорост в . 49-годишен бургазлия е с подобни наранявания, след като се блъска в лек автомобил на кръстовището на ул. „Княз Александър Батенберг“ и пл. „Железопътна гара“ в Бургас.

20-годишен моторист от Бургас е пострадал при инцидент на пътя Бургас – Средец, след като автомобил отнема предимството му при ляв завой и го блъска. Младежът е с болки в крака и охлузвания, прегледан е и е отказал хоспитализация.